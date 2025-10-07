Рассказываем, что нельзя оставлять включенным в розетку, если вы хотите экономить на электроэнергии.

Экономить на коммунальных услугах бывает непросто - от них невозможно отказаться, так как они нужны нам каждый день. Однако снизить счета за электроэнергию зачастую легче, чем кажется. Иногда достаточно просто выдернуть из розетки несколько приборов, уходя из дома. Эксперты рассказали, какие 5 приборов нужно всегда выключать из розетки.

Почему надо выключать приборы из розетки

"В среднем, владелец дома ежегодно тратит впустую 35% электроэнергии, потребляемой в его доме, - говорит Дэниел Мок (Daniel Mock), вице-президент по операциям компании Mister Sparky. - Часть этой потраченной впустую энергии приходится на "вампирские" приборы, которые потребляют энергию даже в выключенном состоянии".

По словам экспертов, в это число входят бытовые приборы, о которых вы даже не могли подумать, пишет The Spruce.

Электрочайник, тостер и другая мелкая кухонная техника

На многих кухнях столешницы заставлены мелкой бытовой техникой, независимо от того, используем ли мы ее ежедневно или нет. Но можно ли оставлять электрочайник включенным в розетку? Оказывается, чайники, тостеры, фритюрницы, кофемашины и другая мелкая кухонная техника, могут потреблять энергию, даже когда вы их не используете. Поэтому их лучше отключать их от сети.

"Обращайте внимание на предметы с цифровым дисплеем, потому что они потребляют энергию, даже когда выключены", — говорит вице-президент по управлению продуктами в Briggs & Stratton Energy Solutions Клемент Фенг (Clement Feng).

Зарядное для телефона

По словам президента Mr. Appliance, компании Neighborly Гленна Льюиса (Glenn Lewis), умные домашние устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни и мы часто даже не думаем о том, чтобы их выключать. Это может касаться даже таких предметов, как зарядные устройства для телефонов. Но, если ваш телефон не заряжается, то его лучше отключить от розетки, говорят эксперты.

Продукты для "умного" дома

"Что касается устройств для умного дома - отключайте Alexa, Google Home и любые другие устройства, которые не выполняют важных функций, когда вы отсутствуете", - добавляет Дэниел Мок.

По словам экспертов, порой бывает сложно определить, что именно потребляет энергию, когда устройство подключено к розетке, но для этого есть решение: прикоснитесь к прибору рукой - если он теплый, даже когда выключен, значит, все еще потребляет энергию.

Освещение

Большинство из нас выключает свет, уходя издома, но использовать освещение более разумно можно также и находясь дома. "Привычка выключать свет, когда вы покидаете комнату, также помогает уменьшить потребление энергии", - говорит Билл Тейлор (Bill Taylor), менеджер по контрактам HVAC в South Jersey Gas & Elizabethtown Gas.

Кондиционеры и очистители воздуха

Многие люди используют кондиционеры или очистители воздуха в течение всего года, чтобы поддерживать прохладу в доме и свежесть. Но оставлять эти два прибора включенными, когда вас нет - не нужно. "Все вентиляторы и очистители следует выключать из розетки перед отъездом в отпуск, - говорит Мок. - В большинстве случаев нет необходимости, чтобы они работали и охлаждали комнату, когда тех, кто в ней живет, нет дома".

Возможно, в вашем доме есть и другие приборы, которые лучше отключить от сети на время вашего отсутствия. Чтобы определить, что именно нужно выключать, специалисты советуют провести собственное тестирование с помощью измерителя энергопотребления.

