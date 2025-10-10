Разбираемся, можно ли закапывать опавшие листья в землю и как из них можно получить отличный компост.

Опавшие листья для опытных дачников - это не головная боль, а подарок природы. И, пока кто-то думает, что делать с листовым опадом, бывалые огородники используют его как бесплатное органическое удобрение. Рассказываем, как можно ускорить разложение опавших листьев и получить замечательный компост.

Куда девать листовой опад и как сделать удобрение из опавших листьев

Те, кто хоть раз имел дело с опавшими листьями, знают, что сгрести их - лишь половина дела. Затем многие ломают голову, куда девать опад: сжечь, упаковать в мусор или нести на навозную кучу. Опытные дачники советуют не выбрасывать и не сжигать листья - есть несколько хороших способов их использовать.

В виде мульчи

Этот способ прекрасен тем, что листья в саду, собственно, и собирать не нужно. Их оставляют слоем 5–10 см под деревьями, кустарниками, а также рассыпают на грядках. Получается такое себе "одеяло", которое защищает почву от пересыхания, перегрева, мороза, эрозии, сорняков и т.д.

Для улучшения почвы

Можно ли закапывать опавшие листья в землю? Даже нужно - благодаря им улучшается структура почвы, ее влагоемкость и воздухопроницаемость, и, кроме всего, развиваются полезные бактерии, грибки, черви и т. д.

Подобная перекопка очень желательна для тяжелой или обедненной почвы - перегнивая, листья хорошо обогащают ее.

В виде компоста

Из листьев можно приготовить компост - для этого их смешивают с другой органикой (травой, соломой, опилками или навозом в соотношении примерно 3: 1), складывают в яму или контейнер и время от времени перемешивают. Можно использовать и другой способ, длякоторого яма и контейнер для этого необязательны - заложить компост в мешках из листьев.

Как сделать компост в мешках на зиму из листового опада

Чтобы превратить листву в полезное удобрение за зиму, понадобятся обычные черные полиэтиленовые мешки. Их наполняют собранным опадом и оставляют на зиму. Есть также способ, как ускорить перегнивание листьев – добавить раствор триходермы.

Весь процесс компостирования выглядит так:

нужно наполнить мешки листьями, или по желанию уложить слоями - опад, небольшое количество земли, затем сорняки или трава, снова опад;

каждый слой нужно увлажнить(слегка);

полить раствором триходермы (его готовят исходя из инструкции на упаковке) - он ускоряет разложение, а также (!) уничтожает вредные бактерии;

затем нужно завязать мешок и сделать в нем 2-3 отверстия - для вентиляции и "дыхания".

Мешки с листьями оставляют на солнечном месте, чтобы процесс пошел быстрее, можно на зиму укрыть их агроволокном. Полиэтилен будет защищать от вредителей – хруща, медведки и слизней. Компост можно будет использовать через 2, 5-3 месяца.

На заметку: собирать опавшие листья нужно пока они не начали подгнивать. Лучше всего - после заморозка, когда опадет большинство листьев.

Но (!) собирать можно не всякий опад. Если говорить о том, листья каких деревьев нельзя в компост использовать, то это грецкий орех, береза, дуб, клен, осина и ель. Они могут затруднять разложение и подкислить почву.

