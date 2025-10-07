Единицы хозяек знают, по какой причине это запрещено.

С засорами в раковине сталкиваются многие люди - проблема может быть как в самих трубах, так и в остатках пищи, которые попадают в слив. Некоторые хозяйки предпочитают бороться с засорами "народными" методами - например, уксусом и содой. Однако они не знают, почему нельзя сыпать соду в раковину и к чему это приведет.

Можно ли промыть раковину содой и уксусом

Перед тем как прочистить раковину содой и уксусом, подумайте несколько раз. Мотивация использования таких средств более чем ясна - во-первых, это значительно экономит деньги, ведь сода и уксус однозначно дешевле покупной "химии". Во-вторых, многим кажется, что "бабушкины" методы всегда эффективнее, но в данном случае это заблуждение.

Сода в сочетании с горячей водой активирует химическую реакцию - появляются пена и газы. Именно они, по мнению людей, растворяют жир, волосы и даже остатки пищи, прочищая трубу. На самом деле, это не так - газы улетучиваются почти мгновенно, а пена никакого эффекта на засор не производит. То есть, польза от такой прочистки нулевая. Кроме того, стоит выяснить, вредны ли пищевая сода и уксус для труб в принципе. Ответ будет положительным, ведь пластиковые трубы от такой сильной химической реакции могут истончаться, что ускоряет их износ. В итоге если вы постоянно будете бороться с засорами содой с уксусом, через несколько лет столкнетесь с необходимостью менять трубы.

Такими средствами не только нельзя прочищать засоры, но и мыть раковину от жира и грязи, особенно если она сделана из нержавейки. Сода абразивна, и мелкие частички порошка будут царапать поверхность. Раковина потеряет блеск и привлекательный внешний вид, станет тусклой и начнет быстрее загрязняться, потому что царапины, оставленные агрессивным чистящим средством, будут попадать бактерии.

И для прочистки засора, и для мытья умывальника лучше покупать специализированные магазинные продукты, предназначенные для тех или иных целей. Экспериментировать нельзя, иначе в лучшем случае вы просто не получите никакого результата, в худшем - испортите кухонное приспособление.

