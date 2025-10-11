По этой технологии любая хозяйка сможет приготовить дома "варенку".

Докторскую колбасу любят многие украинцы и, конечно, покупают в магазине. Однако мало кто знает, что колбаса домашняя вареная легко готовится дома. Так у вас получится сделать продукт без "химии", полностью натуральный, который по вкусу будет лучше покупного.

Домашняя докторская колбаса из курицы - рецепт

Чтобы колбаса домашняя докторская получилась именно такой, как вы хотите - вкусной и сочной, нужно строго придерживаться технологии приготовления, а также найти дома пустую пластиковую полуторалитровую бутылку.

Ингредиенты:

одна сырая курица;

соль, перец - по вкусу;

четыре лавровых листа;

черный перец горошком;

30 граммов желатина;

300 мл бульона;

100 мл свекольного сока;

два репчатых лука;

две морковки;

любые приправы для мяса;

1 ч.л сушеного чеснока.

Запоминайте, как делается домашняя колбаса докторская - рецепт очень простой, проверенный годами. Первое, что вам нужно сделать - выложить куриное мясо в кастрюлю, залить холодной водой и поставить на плиту. Когда жидкость закипит, вылить первый бульон вместе с пенкой и снова залить курицу чистой водой. Добавить в кастрюлю лавровый лист, соль, два очищенных репчатых лука целиком, две очищенных морковки целиком и перец горошком. Накрыть крышкой, поставить на медленный огонь и варить до готовности.

Затем достать курицу и овощи из бульона и процедить его, отделив 250-300 мл жидкости. Залить желатин в отдельной емкости горячим бульоном, тщательно перемешать и отставить в сторону. Оставшийся бульон перелить в другую емкость, например в большой мерный стакан.

Курицу разобрать и измельчить, можно вручную, отделив волокна. Морковь нарезать кружочками и добавить в миску с курицей. Сырую свеклу пропустить через соковыжималку или натереть на терке, добывая сок. В емкость с курицей и морковь всыпать черный молотый перец, сушеный чеснок и желатин в бульоне. Туда же влить еще 300 мл "чистого" бульона и сок свеклы. Затем погружным блендером все измельчить до однородности. В конце перелить массу в чистую и сухую пластиковую бутылку 1.5-2 литра, предварительно отрезав у нее горлышко.

Убрать заготовку в холодильник на 10 часов или на ночь. Утром канцелярским ножом разрезать бутылку и посмотреть, какая получилась у вас домашняя докторская колбаса - рецепт, как видите, очень простой, но продукт получается невероятно вкусным.

