Чтобы узнать, будут ли в вашем городе аварийные отключения, посмотрите на график от "Укрэнерго".

В ночь с 9 на 10 октября Украина пережила масштабные российские террористические атаки по инфраструктуре. В результате во многих областях появились перебои с подачей электрики и введен график отключения света.

Высока вероятность, что такой обстрел не был последним в 2025 году, и РФ еще будет атаковать энергетические объекты. Поэтому каждому украинцу нужно понимать, как узнать график отключения света по адресу и сколько продлится блэкаут.

Где посмотреть график отключения света

Как заявляет Укрэнерго, атака вызвала обесточивание тысяч потребителей. На данный момент самая тяжелая ситуация в Киеве, а также Киевской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях.

График отключения света Киев

Узнать расписание по домашнему адресу можно на сайте Киевских электросетей. 10 октября электричество в основном отсутствует в Голосеевском, Днепровском, Деснянском, Дарницком, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах.

В Киевской области информацию нужно искать на сайте Киевских региональных электросетей.

График отключения света Харьков

В Харьковской области введено 12 очередей аварийных отключений. Узнайте свою на сайте.

График отключения света Одесса

В Одесской области на эту дату не введено экстренных графиков. Если ситуация изменится - об этом сообщит сервис Одесских электросетей.

График отключения света Днепр

В Днепропетровской области узнать информацию об отсутствии электрики можно на сайте Днепропетровских электросетей. При этом при экстренном отключения указанное на сайте расписание может не действовать.

Как узнать график отключения света в других регионах

На сегодня есть распоряжение о введении экстренного отключения в таких регионах:

Если реальное расписание не совпадают с указанным на сайте, то возможно по вашему адресу действует экстренный график. Стоит понимать, что аварийные отключения света могут продлиться дольше запланированного. Энергетики усердно работают, чтобы как можно скорее устранить последствия обстрела.

