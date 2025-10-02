Полная Луна в октябре будет казаться больше, чем обычно, и будет светить заметно ярче.

Октябрь 2025 порадует нас первым суперлунием года. Полная Луна будет находиться на очень близком расстоянии от Земли, поэтому ее влияние в это время будет достаточно ощутимым для всех. Когда именно будет полнолуние в октябре и как это событие скажется на нашей жизни - рассказываем в материале.

Когда будет полнолуние в октябре 2025 и чем оно особенное

Октябрьское суперлуние - первое из трех, которые будут в этом году. Как рассказала УНИАН астролог Ольга Ходарева, суперлуние - это явление, когда Луна проходит точку перигея, то есть, ближайшую точку орбиты Луны к Земле. Обычно в течение года суперлуние бывает несколько раз.

По словам Ольги Ходаревой, по киевскому времени полнолуние наступит 7 октября в 06.46 утра в 14 градусе знака Овен.

Овен - это очень активный огненный знак. Пробуждаются сила, желание действовать, проявлять собственную инициативу, в общем бороться за свое и конкурировать. Овен - это знак войны, физической активности, спорта, напряжения, лидерства,

- говорит астролог.

Полнолуние всегда освещает или завершает какие-то этапы в процессе, или сам процесс. Например, люди могут вспомнить, какие инициативы были заложены в середине марта 2025 - сейчас они могут приближаться к кульминации.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в октябре 2025 года

По словам астролога, дни полнолуния (его влияние ощущается за три дня до него и еще в течение трех дней после - УНИАН) будут напряженными в плане отношений - знак Овна находится напротив Весов, а это является осью отношений. Также это полнолуние будет обострять темы "я", эгоизма - на первом плане будут именно собственные желания, личные цели, а не ожидания других людей.

Знак Овна - очень энергичный и импульсивный, и многие будут чувствовать такую энергетику. В это полнолуние хорошо начинать воплощать в жизнь личные инициативы, заявлять наконец о себе, заниматься спортом, физической активностью. Это все поможет направить энергию, которая может зашкаливать в дни полнолуния, в более позитивное русло,

- советует эксперт.

Любые шаги к проявлению самостоятельности, запуску индивидуальных проектов, понимание в целом собственной силы, своих границ, амбиций - это все принесет положительный результат.

Это также благоприятное время для того, чтобы завершать ситуации, в которых от вашей инициативы нет результата. Например, вы что-то начали, но видите, что дело не движется - в таком случае можно просто принять этот факт и закрыть эту историю.

Избегать в полную Луну следует конфликтов и всевозможных провокаций. Не стоит принимать важные финансовые и юридические решения, особенно в состоянии эмоционального напряжения. Не следует лишний раз рисковать без подготовки, то есть, опять-таки на эмоциях принимать какое-то решение и идти ва-банк. Не стоит сжигать мосты в отношениях или в бизнес-партнерстве без осознанной причины.

Как полнолуние в октябре 2025 повлияет на знаки Зодиака - гороскоп

По словам астролога, это полнолуние знаки Зодиака почувствуют по-разному - вот какие изменения и настроения принесет Луна каждому.

В жизни Овнов будут "подсвечиваться" их личные цели, они почувствуют больше энергии и решительности и будут заявлять о себе.

Тельцам захочется больше уединиться, восстановить силы, отпустить лишнее, в общем, отойти от активных социальных процессов.

У Близнецов активизируются дружеские отношения, социальные связи, может завершиться сотрудничество с какой-то командой или с коллективом.

В жизни Раков будут освещаться темы карьеры, появятся результаты вложенных ранее усилий.

У Львов могут завершаться учебные проекты, путешествия, и после этого они смогут составлять новые планы относительно образования или поездок.

В жизни Дев могут закрыться какие-то важные финансовые вопросы, в целом будут подниматься темы совместных ресурсов. Им не стоит спешить с рискованными вкладами, а если есть долговые обязательства - следует стараться их закрывать.

У Весов - фокус на партнерстве, могут быть конфликты в отношениях, возможны важные разговоры и решения, которые их изменят.

У Скорпионов это полнолуние будет освещать процессы здоровья, работы. Обязательно следует стараться контролировать свои физические показатели. Нужно обратить внимание на режим, на нагрузки - что-то будет меняться.

Для Стрельцов полнолуние будет очень творческим и романтичным. Это может быть период романтических встреч. В то же время отношения, в которых Стрельцам плохо, могут закончиться - в таких романах возможен финиш.

У Козерогов на первом плане будут стоять вопросы семьи, дома, нужно будет решать вопросы относительно ситуации с жильем или со своими близкими.

У Водолеев будет акцент на учебе, на общении, могут завершаться какие-то документальные процессы. Возможно, нужно будет поехать в какую-то короткую поездку.

В жизни Рыб фокус будет на финансовых вопросах. Что-то будет пересматриваться в бюджете в целом, в ресурсах, будут анализироваться расходы и заработок.

Справка УНИАН: полную Луну в октябре 2025 года называют Урожайной - свое название она получила потому, что появляется ближе всего ко дню осеннего равноденствия (22-23 сентября), сообщает издание Almanac.

В отличие от других, Урожайная Луна восходит несколько вечеров подряд почти в одно и то же время, создавая дополнительное освещение. Раньше именно оно помогало крестьянам завершать уборку урожая до заморозков.

Такое сочетание - редкость, и астрономы советуют не пропустить момент. Луна будет особенно красивой и "фотогеничной", когда поднимется низко над горизонтом: огромный золотистый диск будет заливать светом поля, пейзажи и небо - настоящий подарок для садоводов, фотографов и всех, кто любит наблюдать за звездами.

