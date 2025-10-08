Разбираемся, откуда берется неприятный запах у раковины на кухне или в ванной, и что залить в слив, чтобы не воняло.

На кухне воняет из раковины канализацией? Что делать в этом случае? Вероятней всего, где-то внутри раковины или сливных труб скопились остатки пищи и начали там разлагаться, хотя причиной также может быть и неправильная установка сифона. Чтобы устранить проблему, нужно очистить и продезинфицировать участки, где может быть грязь. Рассказываем, чем и как это сделать.

Запах из раковины на кухне - как устранить с помощью подручных средств

Тухлый запах из раковины, как уже говорили, может появляться по причине остатков пищи - как в самой раковине, так и в трубах. Есть несколько способов устранить его, , пишет bobvila.com.

Замочите раковину в мыльной воде

Иногда запах появляется потому, что остатки пищи подсыхают на дне или стенках. Например, это происходит, когда грязную посуду надолго оставляют в раковине. Поэтому, чтобы отмыть, раковину советуют замочить. Для этого слив закрывают пробкой, набирают до половины горячую воду и добавляют 1 ч. л. моющего средства для посуды. Размешивают его, оставляют на 10 минут, затем сливают воду и хорошо ополаскивают.

Прочистите слив содой и уксусом

На стенках слива раковины также может скапливаться стойкий жир и грязь, которые начинают плохо пахнуть. В этом случае помогают устранить запах из раковины народные средства - такие как сода и уксус.

Для этого сначала кипятят воду. Затем насыпают в слив стакан соды, заливают стаканом уксуса, дают постоять 5-10 минут и выливают всю горячую воду из чайника в слив. Все это вместе очищает стенки слива. Затем нужно открыть кран с холодной водой на 1 минуту, чтобы смыть остатки соды.

Кстати, этот способ довольно популярен, хотя его и не советуют использовать слишком часто - ранее мы рассказывали, почему нельзя чистить раковину содой и уксусом.

Почистите металлический фланец (ободок слива)

На ободке слива тоже часто скапливается грязь. Под обычным напором воды она не смывается, поэтому ее нужно чистить. Для этого берут щетку, намыливают ее моющим для посуды и чистят этот участок, а затем промывают его холодной водой в течение 30 секунд.

Освежите раковину цитрусовыми

Кислоты, содержащиеся в лимонах и апельсинах, растворяют жир и придают свежести. Но бросить кожуру прямо в слив не получится - она может засорить трубу (разве что у вас под раковиной стоит диспоузер - измельчитель отходов). Вместо этого кожуру можно прокипятить с водой в течение 5-10 минут, дать немного остыть и залить отвар в слив.

Используйте кислородный отбеливатель

Помогают удалить запах из раковины средства более агрессивные - например, кислородный отбеливатель. Его используют для более глубокой чистки - если после всех манипуляций запах не уходит, остатки пищи, вероятно, застряли в главной сливной трубе под раковиной.

Чтобы ее прочистить, снимают сифон, на трубу ставят резиновую заглушку. В слив засыпают 1/4 стакана порошкообразного кислородного отбеливателя и оставляют на час. Затем снимают заглушку - вся грязь должна вытечь в ведро. Сифон возвращают на место.

Касательно того, почему воняет из раковины в ванной, то неприятный запах может появляться опять-таки из-за засоров и проблем с сифоном. Тогда советуют прочищать не только слив и главную сливную трубу, но и сам сифон.

Чтобы не допустить повторного появления запаха, старайтесь после использования раковины промывать слив хотя бы 30 секунд. Не выливайте в раковину или умывальник жирные продукты и не бросайте твердые отходы. Также не стоит оставлять на ночь грязную посуду.

