Размер пособия на детей пересчитывается в случае достижения ребенком возраста 6 лет или изменения размера прожиточного минимума.

Пенсионный фонд Украиныпредоставил разъяснения относительно порядка назначения и выплаты государственной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство.

Помощь опекунам от государства - кто может получить

Помощь на детей предоставляется лицам, которые определены опекунами или попечителями сирот или детей, лишенных родительского ухода. Отмечается, что дети приобретают такой статус вследствие смерти или болезни родителей, лишения их родительских прав и тому подобное.

Согласно сообщению ПФУ, опека устанавливается над ребенком, не достигшим 14 лет, а попечительство - над ребенком в возрасте от 14 до 18 лет.

Помощь опекунам от государства, а также попечителям предоставляется в размере:

2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (для детей до 6 лет - 6 407,50 грн; для детей от 6 до 18 лет - 7 990,00 грн в 2025 году);

3,5 размера прожиточного минимума для ребенка с инвалидностью соответствующего возраста (для детей до 6 лет - 8 970,50 грн; для детей от 6 до 18 лет - 11 186 грн).

В Пенсионном фонде уточняют, что если на ребенка выплачиваются и другие социальные выплаты - пенсии, алименты, стипендии и т.д., - то материальная помощь опекунам определяется как разница между определенным объемом помощи на ребенка и размером других таких выплат.

Помощь на детей назначается на 12 месяцев, начиная с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами. Далее выплата помощи продлевается на следующие 12 месяцев на основании заявления и справок о месячных размерах других выплат - в частности, алиментов и стипендии. Назначенная помощь выплачивается ежемесячно, пока ребенку не исполнится 18 лет.

В каких случаях может быть прекращена материальная помощь опекунам

По данным Пенсионного фонда, социальные выплаты на детей прекращаются в случае:

освобождения от выполнения обязанностей опекуна или попечителя;

трудоустройства или вступления в брак ребенком до достижения им 18-летнего возраста;

усыновления ребенка, передачи ребенка родителям;

достижения ребенком 18-летнего возраста;

предоставление несовершеннолетнему лицу полной гражданской дееспособности, если оно записано матерью или отцом ребенка;

устройство ребенка на полное государственное содержание.

В ПФУ отметили, что в случае возникновения любого из этих обстоятельств, получатели выплаты обязаны в десятидневный срок сообщить об этом уполномоченные органы, которые выплачивают помощь.

Также отмечается, что размер выплаты может меняться. Так, социальная помощь опекунам пересчитывается в случае достижения ребенком возраста 6 лет или установления новых размеров прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Как оформляется социальная помощь опекунам - перечень документов

Чтобы получить ежемесячные выплаты опекунам на ребенка, необходимо подать заявление, к которому прилагаются:

копия решения органа опеки и попечительства или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки;

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка о регистрации места жительства опекуна (попечителя) и ребенка;

справки о месячных размерах, в частности, алиментов, стипендии;

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, выданное в установленном порядке.

Обратиться за оформлением пособия на детей можно лично, посетив выбранный сервисный центр Пенсионного фонда, через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП, или онлайн - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или средствами Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики. Также есть возможность отправить документы по почте в адрес территориального управления Пенсионного фонда.

