Квашеные огурцы не только очень вкусные, но и полезные для здоровья.

Хрустящие квашеные огурцы - восхитительная закуска к любому блюду. Блюдо получается настолько вкусным, что даже рассол с него легко выпивается. А процесс приготовления удивляет простотой. Даже если у вас нет опыта с консервацией, то обязательно справитесь.

По вкусу такие овощи напоминают соленые огурцы, но способ приготовления отличается. Во время квашения закуска проходит процесс брожения и обогащается молочнокислыми бактериями, полезными для кишечника. Вкусные квашеные огурцы на зиму можно сделать даже в условиях квартиры, без использования дубовой бочки.

Квашеные огурцы как бочковые

Для приготовления подготовьте среднего размера корнишоны, которые легко помещаются в банку, а также свежую зелень. Соль обязательно должна быть без йода, иначе заготовка может взорваться.

Список продуктов на банку объемом три литра:

два килограмма огурцов;

полтора литра воды;

две неполные столовые ложки соли;

три зубчика чеснока;

лист хрена;

два листа смородины;

два зонтика укропа;

пять горошин перца;

половина чайной ложки горчичного порошка.

Огурцы перебрать, старательно вымыть под проточной водой и оставить в холодной воде на пару часов. Потом промыть еще раз. Хрен, укроп и листья смородины крупно порубить. Чеснок почистить и нарезать пластинками.

В банку плотно выложить корнишоны вперемешку с чесноком. Сверху всыпать зелень. Отдельно растворить соль в воде комнатной температуры и добавить перец горошком. Залить маринадом банку, чтобы жидкость дошла до "плечиков". Вы можете также делать квашеные огурцы в ведре, пропорционально увеличив количество ингредиентов. Поставьте посуду в большего размера кастрюлю или таз, поскольку во время брожения жидкость может выливаться через край.

Сверху на ведро или банку поставить широкую миску, а на нее груз. Оставить смесь бродить на 3-4 дня. Через двое суток огурцы уже будут малосольными. Через трое раствор должен побелеть.

На этом этапе закуска готова. Можно съесть ее сразу или закрыть для хранения на зиму. Для второго варианта простерилизуйте банку и переложите в нее огурцы. Зелень выбросьте. Рассол слейте в кастрюлю и доведите до кипения, снимая пену. Залейте корнишоны доверху.

Чтобы огурцы квашеные на вкус напоминали бочковые, добавляем "секретную" приправу - горчичный порошок. Он делает овощи хрустящими и продлевает срок хранения. Его всыпаем на верх банки и закручиваем прокипяченными крышками. Оставьте консервацию остывать под одеялом, а затем переставьте в место для постоянно хранения.

