Удивительные безуглеводные блинчики очень легко готовятся.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом, можно ли сделать блины без муки, то ответ - да. В некоторых рецептах ее заменяют манкой, овсянкой (овсяноблин) или крахмалом. Есть и полностью безуглеводные варианты. Такие блинчики без муки по вкусу отличаются от классических и скорее напоминают омлет. Зато разрешены при диете или сахарном диабете.

Блины без муки и крахмала

В этом рецепте используются только два основных ингредиента: яйца и мягкий сыр. Также подготовьте подсолнечное масло, чтобы пожарить блины, и блендер для взбивания теста.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты для теста:

четыре маленьких или три крупных яйца;

сто пятьдесят грамм крем-сыра.

Из указанного количества продуктов получится примерно десять средних блинов.

Яйца и сыр заранее достаньте из холодильника. Для однородности теста они должны нагреться до комнатной температуры. Если хотите сделать изделия рыхлыми, то добавьте щепотку соды, а также соль и сахар по желанию.

Разбейте яйца в емкость блендера, добавьте крем-сыр, добавьте соду, соль. Всыпьте сахар и соль в зависимости от того, насколько сладкие хотите блинчики. Взбейте смесь, пока она не станет полностью однородной и гладкой. Влейте также ложку масла. Еще раз перемешайте и оставьте немного настояться.

Сильно разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Чтобы изделия не рвались, нужно хорошее покрытие. Вливайте по половине черпака теста и пожарьте тонкие золотистые блинчики.

Готовые изделия желательно сразу съесть, поскольку они быстро портятся. Внешне они почти не отличаются от обычных, а по вкусу похожи на сырную яичницу.

Фаршировать блины без муки можно любой начинкой, как сладкой, так и соленой. Хорошо сочетаются они с бананом и сгущенкой, а из несладких наполнителей подойдет красная рыба.

