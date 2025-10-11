Крошечный королек настолько маленький, что близок к колибри.

Крылатая фауна поражает людей своей красотой и разнообразием. В мире живет более 10 тысяч видов птиц, среди которых есть как огромные страусы, так и крохотные колибри. В нашей стране тоже есть миниатюрные пернатые, по сравнению с которыми даже воробьи кажутся гигантами.

Кто самая маленькая птица в Украине

Желтоголовый королек обитает в украинских еловых лесах и считается наименьшим по размеру видом во всей Евразии, а также одним из самых маленьких в мире. Он весит всего 5-7 грамм, как лист бумаги или монета, а длина тела достигает 8 сантиметров. Миниатюрность этого вида особенно видна в сравнении с полевым воробьем, чей вес и рост составляет 20 грамм и 13 сантиметров.

Королек - это зеленоватая округлая птица с тонким черным клювом и желтой полосой на макушке. У желтоголовой птицы есть родственный вид, красноголовый королек, который близок по размеру и находится в Красной книге Украины.

Питаются корольки в основном животной пищей, которую могут поймать. Это мелкие насекомые, тля, пауки, комары, личинки. В голодные времена могут перейти на зерно. Из-за микроскопического размера у этих птиц ускоренный метаболизм, поэтому им нужно есть каждые 10-15 минут. Всего за час без еды животное погибнет от голода.

Они известны настолько тихим голосом, что большинство людей даже не воспринимает этот звук как птичье пение. Также самая маленькая птица Европы интересна стилем полета, как у бабочки.

Близки по миниатюрности к королькам такие украинские виды, как крапивники, пеночки и гаички.

Какая самая маленькая птица в мире

В поиске крылатых крох нужно лететь в Америку. Пожалуй, всем известно, что самые маленькие птицы в мире это колибри - тропическое семейство пернатых, которое питается цветочным нектаром и очень быстро летают.

Рекорд по миниатюрности на планете установила колибри-пчелка. Этот вид обитает только на Кубе и мало изучен учеными, но, вероятно, мало чем отличается собратьев.

Чтобы понять, насколько крошечная самая маленькая птица в мире, размер ее тела можно сравнить с пчелой или жуком-оленем. Весит она всего 2 грамма, как канцелярская скрепка, а также имеет длину тела 6 сантиметров. Яйца этого вида напоминает драже Tic Tac, а гнездо по величине как половина грецкого ореха. Зато язык колибри-пчелки почти такой же по длине, как она сама.

