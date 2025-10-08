Чтобы не иметь проблем с полицией или пограничниками, вовремя проходите техосмотр автомобиля.

Для владельцев автомобилей существует специальная процедура техосмотр в Украине, во время которого проверяют исправность средства. Обычно услуга обязательна для коммерческого транспорта, но в некоторых случаях ее надо пройти и водителям частных авто.

Чтобы не иметь проблем с пересечением границы и не получить штраф, всем автовладельцам стоит ознакомиться с правилами прохождения осмотра. Детали об этой услуге эксклюзивно для УНИАН рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Сколько стоит техосмотр в Украине в 2025 году

В мае этого года цены на услугу подняли. Техосмотр в Украине подорожал - для легковых авто эта процедура теперь стоит 1700 гривень, а для грузовиков - 2300 гривень (ранее стоимость составляла 1050 и 1500 гривень соответственно).

Перечень документов для процедуры небольшой. Если для техосмотра транспортное средство предоставит непосредственно владелец, то для проведения процедуры будет достаточно техпаспорта и паспорта лица. Если же лицо хочет провести техосмотр по доверенности, то ему нужно будет взять с собой еще и доверенность.

Какие автомобили подпадают под техосмотр

Осмотр обязательно нужно пройти тем транспортным средствам, которые привлечены к коммерческим перевозкам. Исключение - легковушки и грузовики (грузоподъемность должна быть менее 3,5 т), срок эксплуатации которых не превышает два года.

Эксперт отмечает, что можно не проводить техосмотр легковушек, мопедов, мотоциклов, если их не используют для перевозки грузов или пассажиров, чтобы получить прибыль.

Но есть нюанс - при выезде на собственной машине или мототранспорте пограничники могут попросить документ о прохождении процедуры, если транспортному средству более двух лет. Поэтому лучше сделать техосмотр в Украине для выезда за границу, если хотите избежать любых возможных проблем на пункте пропуска.

Сколько стоит техосмотр для выезда за границу

Адвокат отмечает - даже если лицо не использует свою машину в коммерческих целях, но машине более двух лет, нужно сделать международный сертификат техосмотра, чтобы без проблем пересечь границу.

Если речь идет о техосмотре для выезда за границу, цена на международный сертификат техосмотра составляет от 2600 до 3000 гривен. А также нужна страховка для выезда за границу ("грин-карта") - ее стоимость на 14 дней составляет от 1047 до 1214 гривен.

Что будет, если не пройти техосмотр в Украине в 2025 году - какое наказание

Если лица, которые обязаны пройти технический осмотр, проигнорируют это требование, то им согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях грозит штраф в размере 340 гривен. Если же правонарушение совершено повторно, то лицу грозит 1700 гривен штрафа, лишение права управления транспортным средством на срок от трех месяцев до полугода, а также административный арест на пять-десять (такое наказание почти не применяется).

