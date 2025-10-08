Разбираемся, почему в Резерв + горит отметка "Необходимо пройти БОВП" и что означает "Солдат резерва".

Многих пользователей приложения "Резерв+" тревожит новая отметка - "Нужно пройти БОВП". Не все понимают, что она означает и что нужно в этом случае делать. УНИАН спросил у адвоката, когда стоит беспокоиться и кто обязан проходить БОВП.

Что такое БОВП

БОВП - это базовая общевойсковая подготовка, то есть, обучение, которое длится 1-3 месяца. Обязательно проходят такое обучение студенты вузов, курсанты со специфическими формами обучения (например, будущие полицейские), а также те, кто впервые поступает на госслужбу, в органы местного самоуправления и прокуратуру. Можно такую подготовку пройти и добровольно. Ранее мы подробно рассказывали, что в нее входит, кто должен пройти БОВП и БВС (базовую военную службу), а также чем они различаются между собой.

Что делать, если в Резерв+ горит отметка "Нужно пройти БОВП"

Как рассказал УНИАН адвокат Геннадий Капралов, если в Резерв+ горит отметка "Необходимо пройти БОВП", то действовать нужно в зависимости от ситуации. "Если лицо прошло подготовку, а сведения об этом не отображаются в приложении, то стоит проконсультироваться с адвокатом. Он может отправить в ТЦК и СП заявление, в котором будет указано, что лицо действительно проходило БЗВП, и документы, которые это подтверждают", - говорит эксперт.

К заявлению можно приложить, в частности, следующие документы:

свидетельство или удостоверение о прохождении БОВП;

справку из вуза или военной кафедры о прохождении подготовки;

выписку из приказа о прохождении БОВП;

справку или документ из учебного центра или воинской части, в которых лицо проходило подготовку.

Могут также предложить пройти БОВП тем лицам, кто имеет военную специальность, но никогда не служили. Но это не означает, что их автоматически мобилизуют. "После прохождения подготовки такое лицо будет считаться полноценно подготовленным к службе в резерве, - говорит адвокат. - После этого могут прислать повестку - в этом случае лицо обязано по ней явиться в ТЦК и СП. Затем человека могут направить на ВВК, и, если его признают годным, то он может быть мобилизован".

Что означает статус в Резерве "Солдат резерва"

Иногда в Резерв+, кроме БОВП, может также стоять пометка "Солдат резерва". По словам Геннадия Капралова, это значит, что лицо находится в резерве Вооруженных сил Украины, то есть, может быть вызвано на службу во время мобилизации. "Этих лиц могут вызвать в ТЦК по повестке и затем мобилизовать - если они не имеют реализованного права на отсрочку, и состояние здоровья позволяет им проходить службу в армии. Также такое лицо также может по собственному желанию подписать контракт с ВСУ", - поясняет адвокат.

Могут ли оштрафовать, если проигнорировать пометку "БОВП"? По словам адвоката, какое-либо наказание в виде штрафа не предусмотрено. В то же время студентам, не прошедшим БОВП, может грозить отчисление из вуза.

справка Геннадий Капралов Адвокат Геннадий Капралов окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (изучал правоведение). Впоследствии занимал должность следователя в органах Национальной полиции. Позже работал в Центральном аппарате Государственного бюро расследований - в Управлении по расследованию военных преступлений. С января 2022 года занимается адвокатской деятельностью.

