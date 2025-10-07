Чтобы капуста не испортилась за год, нужно соблюдать правила хранения.

В октябре заканчивается сезон сбора урожая капусты, после чего овощ закладывают на хранение. Обычно в холодильнике он лежит не больше месяца, после чего уже не пригоден в пищу. Но при соблюдении нескольких правил кочаны могут пролежать почти год, и для этого даже не нужен погреб.

Что сделать с капустой, чтобы она не испортилась

Если хотите продлить срок годности овоща, то перед уборкой нужно знать пару тонкостей. Во-первых, собирать урожай нужно только в сухую погоду. Поэтому перед тем, как сохранить капусту на зиму без погреба, проверьте прогноз погоды и убедитесь, что за неделю до сбора не будет дождей.

Затем каждый кочан нужно осмотреть и убрать те, что имеют подгнившие, мягкие части. Мыть плоды не нужно, но желательно обсушить в теплом и проветриваемом помещении. Если положить на хранение влажную капусту, то уже через несколько дней она начнет гнить.

Как хранить капусту, если нет погреба

Чтобы кочаны пролежали свежими больше года, нужно сделать так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Для этого каждую капусту можно завернуть в пленку или бумагу, либо пересыпать опилками или песком. В таком виде овощи закладывают в большой ящик кочерыжкой вниз. Желательно чтобы поддон стоял не на полу, а на ножках - тогда в нем будет лучшая циркуляция воздуха.

Ещё один необычный способ, как сохранить капусту без погреба, это вертикально подвесить за ножку. Для этого на овощах оставляют длинную кочерыжку и протыкают ее крючком, после чего подвешивают головкой вниз.

Если есть сухой подвал, то плоды стоит разложить на полках в один слой, но подальше от остальных овощей и фруктов. Между ними можно положить куски пенопласта, которые будут впитывать влагу.

Кочаны можно хранить в любом доступном месте - в кладовой, кухонном шкафу, под кроватью, на застекленном балконе. Главное условие - чтобы в помещении не было влаги и минусовой температуры. Иначе плоды сгниют или замерзнут.

