Если не хотите выбросить деньги на ветер, запомните правила выбора куртки.

Верхняя одежда, как правило, стоит дорого. Единственный вариант, где можно купить ее дешевле - это секонд-хенд или сток, но в таких магазинах не каждый человек захочет одеваться. Узнайте, какую куртку носить осенью и на что обратить внимание при покупке, чтобы она прослужила вам долгие годы.

Как правильно выбрать куртку на осень - важные советы

Первое, на что вы должны обратить внимание - это погода в той части страны, где вы живете. Зная об особенностях климата, вам легко будет понять, из какого материала лучше брать куртку на зиму или осень. Принцип не зависит от сезона - если вы его поймете, то сможете подобрать верхнюю одежду и для осени, и для зимы.

К примеру, в сентябре и октябре можно ходить в кожаной куртке, особенно если она с меховой подкладкой и воротником. Изделие обязательно должно застегиваться на все пуговицы, защищая вас от ветра. Еще один хороший вариант - флисовая куртка, она подойдет для более холодного времени года - с октября по ноябрь. Если зима теплая, то ее можно носить и в декабре, под низ надевая теплый свитер или толстовку. Флис хорош высоким уровнем теплоизоляции - даже если на улице влажно и сыро, вам все равно не будет холодно. К тому же, флисовую куртку можно легко постирать и быстро высушить.

Нейлон и полиэстер - самый популярный материал для курток, такие изделия носят практически все. У них шикарные водоотталкивающие свойства, а это значит, что вы не намокнете под дождем. Нейлоновые куртки тоже нетрудно постирать и посушить, если использовать специальные шарики для стирки, то куртка не деформируется.

В целом, если вы живете в городе или стране, где осень теплая и сухая, можете выбирать кожаные, стеганые хлопковые или флисовые изделия. Для регионов с высокой влажностью и частыми дождями лучше брать верхнюю одежду из нейлона и полиэстера. Анораки и парки удобнее других моделей - они практичны, сделаны из прочных материалов, как правило оснащены большим капюшоном и карманами.

Если у вас активный образ жизни и повседневный стиль одежды, то такая куртка станет хорошим вариантом для осени. Что касается того, какого цвета выбрать куртку на осень, то здесь ориентируйтесь на свои предпочтения. Если часто ходите в магазин, гуляете с ребенком или собакой, передвигаетесь на общественном транспорте, то желательно брать более темные цвета - черный, бордовый, темно-синий, темно-зеленый. Небольшие пятна на таких оттенках не особенно заметны. С другой стороны, если вам очень нравятся яркие и теплые цвета, не отказывайте себе в удовольствии, просто тогда вам придется следить за окружающей средой и быть осторожными, чтобы не испачкаться.

