Очень простая и вкусная заготовка не требует возни с банками.

Осень - идеальный сезон для подготовки консервации. Вкусные и простые заготовки на зиму удобны тем, что вы всегда знаете их состав. Когда зимой под рукой не будет свежих овощей, вы точно поблагодарите себя за приложенные усилия.

Мы расскажем, как делается заготовка для борща на зиму без капусты и свеклы. Её также можно использовать для супов, рагу, плова, тушеной капусты и многих других блюд. А главный плюс рецепта в том, что он заготавливается в формочках для морозилки. Вам не придется стерилизовать банки и искать место для хранения.

Заготовка для борща на зиму в формах для льда

Рецептом нестандартного блюда поделилась блогер ОленАдель в Тик-Ток. По ее словам, эта заправка является старинным рецептом от бабушки. Женщина показала, как можно легко заготовить овощи в форме кубиков льда и использовать зимой.

Простые заготовки на зиму без стерилизации и банок готовятся из таких продуктов:

два крупных помидора;

один болгарский перец;

одна луковица;

три зубчика чеснока;

соль, перец, сахар, специи по вкусу;

ложка подсолнечного масла;

пучок укропа.

Все овощи нужно тщательно помыть и очистить от кожуры. Помидоры для этого рекомендуется надрезать сверху в форме креста и залить кипятком, а потом снять шкурку. Из перца убрать семена. Все овощи выложить в чашу блендера и перемолоть до однородности.

На плиту поставить кастрюлю с толстым дном и налить масло. Нагреть на большом огне, затем выложить овощную массу и убавить мощность конфорки до небольшой. Довести до кипения и готовить 5 минут.

Готовая заготовка для борща должна остыть до комнатной температуры. Продегустируйте ее и добавьте соль, сахар и перец по вкусу, а также всыпьте мелко рубленый укроп. После этого ложкой разложите остывшую смесь по формочкам для льда.

Поставьте заготовки овощей на зиму в морозилку и храните, пока не понадобится приготовить блюдо. Если все блюдо не поместится в контейнер, то остальную часть можно выложить в банку, простерилизованную в микроволновке.

Используется заправки таким образом: за несколько минут до конца готовки добавьте 2-3 кубика в кастрюлю, чтобы она растворилась и смешалась с другими ингредиентами.

