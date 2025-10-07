Екатерина Присяжнюк, Ольга Зайцева

Рассказываем, когда ожидается индексация пенсий в 2026 году в Украине, на сколько планируют повысить пенсии и кому.

Индексация пенсии в 2026 году, как и в этом, запланирована на 1 марта. Ее цель - компенсировать рост цен и поддержать пенсионеров в условиях непростой экономики, насколько это возможно. На сколько вырастут пенсии, а также повысят ли минимальные выплаты и можно ли ожидать перерасчета работающим пенсионерам - рассказываем в материале.

Какая индексация пенсии будет в 2026 году

Как уже говорили, индексация пенсий сейчас в Украине проводится ежегодно 1 марта. Это мероприятие, в результате которого государство повышает выплаты пенсионерам, чтобы частично компенсировать подорожание товаров и услуг за последний год.

Мартовская индексация касается не всех пенсионеров - под нее не попадают:

Видео дня

получатели "специальных пенсий" - то есть, пенсионеры-чернобыльцы, военные, судьи, прокуроры и другие, размер пенсионных выплат которых регулируют другие законы;

"новые" пенсионеры - то есть, те, кто вышел на пенсию последние несколько лет, повышения также не получат.

Перерасчет пенсии по инвалидности 2 группы или любой другой группы также происходит лишь в определенных случаях и сейчас его не предусмотрено - ранее мы подробно рассказывали, как рассчитывается пенсия по инвалидности в 2025 году.

Размер индексации, то есть, на сколько процентов повысят пенсию, каждый год разный - его определяет Кабмин. Напомним, что индексация пенсий в 2025 году в Украине составляла 11,5%.

В этом году согласно проекту Госбюджета-2026, по словам премьер-министра Юлии Свириденко, на пенсионное обеспечение закладывают 1,27 триллиона гривен - это на 123,4 миллиарда больше, чем в прошлом году. К сожалению, это не означает рост процента индексации - во время военного положения правительство устанавливает показатель по своему усмотрению, то есть, он может быть и меньше. Также многое зависит от прогнозов по инфляции.

Что еще важно знать о мартовской индексации пенсий: как и раньше, это повышение касается только "голой", то есть базовой пенсии- без учета надбавок и доплат. Поэтому, чтобы подсчитать, на сколько вырастут выплаты, нужно брать именно ее базовый размер, а не всю пенсию. Соответственно, у каждого пенсионера будут свои цифры.

Реклама

Есть и хорошие новости: в 2026 году будет повышена минимальная пенсия - на 234 грн, то есть, с 2361 грн до 2595 грн.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам в Украине

Это перерасчет другого вида и он, в отличие от мартовской индексации, проводится раз в два года - 1 апреля, и касается только пенсионеров, которые продолжают работать.

Как рассказал в комментарии УНИАН управляющий адвокат в "Адвокатском бюро Ивана Хомича"Иван Хомич, перерасчет пенсии по стажу в Украине делают потому, что лицо приобрело дополнительный стаж, а также у него могла вырасти официальная зарплата.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров сейчас происходит преимущественно автоматически - Пенсионный фонд проводит его ежегодно 1 апреля. Если срок два года с момента перерасчета пенсии у лица наступил раньше, чем 1 апреля, то оно может самостоятельно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд для проведения перерасчета пенсии, -

объясняет адвокат.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам каждые 2 года однозначно увеличивает выплаты, но они зависят больше от уровня зарплаты, чем от стажа. Как пояснил Иван Хомич, сверхурочный стаж может всего на несколько десятков гривен увеличить пенсию. Но если до перерасчета пенсии человек получал хорошую зарплату, которая повышает его индивидуальный коэффициент заработка, то именно за счет этого размер пенсионных выплат может вырасти.

Пока пенсионер работает, он будет получать надбавку за сверхурочный стаж, который был установлен на момент выхода человека на пенсию. Эта надбавка составляет 1% от суммы прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Адвокат приводит пример: 10 лет назад этот прожиточный минимум был, условно, 950 гривен, поэтому за каждый год сверхурочного стажа работающему пенсионеру сейчас могут платить 9 гривен 50 копеек. И пока пенсионер работает, надбавку ему пересчитывать не будут.

Но, как только лицо станет неработающим пенсионером, то будет иметь право на то, чтобы ему пересчитали надбавку за сверхурочный стаж по актуальному прожиточному минимуму. Например, сегодня этот минимум составляет 2 361 гривну, то есть, за каждый год сверхурочного стажа лицу будут доплачивать не 9 гривен 50 копеек, а уже 23 гривны 61 копейку,

- говорит Иван Хомич.

Но, как уже говорили ранее, самый главный фактор, влияющий на итоговый размер пенсионных выплат (имеется в виду обычная пенсия по возрасту в солидарной системе - УНИАН), - это то, какую официальную зарплату человек получал до выхода на пенсию. То есть, у пенсионера может быть 50 лет стажа, но если у него всю жизнь была минимальная зарплата, то он будет получать минимальную пенсию. "Раньше стаж больше влиял на размер пенсии, и человек за счет большого стажа мог компенсировать низкие доходы, но сейчас на размер пенсии больше всего влияет официальная зарплата", - говорит адвокат.

По словам эксперта, как бы там ни было, пенсия не может уменьшиться после перерасчета - это закреплено на законодательном уровне. Пенсионные выплаты могут, как минимум, просто остаться такими же, как и раньше.

справка Иван Хомич Управляющий адвокат Иван Хомич получил образование в Национальном университете "Одесская юридическая академия". За годы профессионального опыта, начиная с 2011 года, Хомич получил хорошие практические навыки в сфере разрешения судебных споров, стал специалистом в области наследственного права. Он член Национальной ассоциации адвокатов Украины, Ассоциации юристов Украины, а также председатель Общественной организации "Ассоциации специалистов по оформлению наследства". Занимается судебной практикой, корпоративным и наследственным правом.

Вас также могут заинтересовать новости: