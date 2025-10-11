Рассказываем, что делать с луковицами тюльпанов, когда их выкопали - куда положить на зиму и как хранить.

Тюльпаны обычно без проблем переносят холода, и многие дачники их без опасений высаживают осенью. Но если осеннюю посадку приходится отложить, то важно сохранить посадочный материал, чтобы он не усох и не сгнил. Рассказываем, как правильно хранить луковицы тюльпанов до весны.

Как правильно хранить луковицы тюльпанов зимой - в квартире и частном доме

Мы уже рассказывали ранее, когда сажать тюльпаны осенью и почему им нужен холод. Но если вам необходимо, чтобы луковицы пролежали до весны у вас дома, то им нужно обеспечить условия, схожие с природными.

Итак, как хранить луковицы тюльпанов после выкопки:

лучше всего это делать в деревянных ящиках - так у луковиц будет хорошая вентиляция, и не будет скапливаться влага;

картонные коробки лучше не использовать - они напитывают влагу, из-за этого луковицы плесневеют и начинают гнить;

раскладывают луковицы 1-2 слоями (два слоя - максимум) и присыпают сухим песком, опилками, вермикулитом;

ставят ящик в хорошо проветриваемый подвал, погреб, балкон (застеклённый), кладовую - важно, чтобы температура была в районе +1-+4°C.

Оптимальная влажность должна быть в пределах 40-50%.

Можно ли луковицы тюльпанов хранить в холодильнике до весны? Эта идея нравится не всем садоводам, но у многих получается именно так сохранить посадочный материал.

Как хранить луковицы тюльпанов в холодильнике:

каждую луковицу оборачивают в несколько слоев плотной бумаги, но при этом оставляют отверстия для вентиляции;

кладут в холодильник на полку для овощей - там они хранятся до момента посадки;

нельзя хранить рядом с яблоками и грушами, так как они выделяют этилен - это газ, который может повредить цветочную почку (и тогда тюльпаны не зацветут).

Важно: раз в две недели, независимо от того, где хранятся луковицы, проверяйте их состояние. Если заметили, что где-то начали подгнивать - лучше сразу выбросить, чтобы они не заразили другие.

Иногда также луковицы высаживают на зиму во влажный субстрат. Здесь так же важно следить за температурой: чтобы она не поднималась выше нормы, иначе растения тронутся в рост, но и не опускалась ниже ноля. Время от времени почву опрыскивают и регулярно проветривают помещение.

