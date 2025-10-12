Аппетитный суп с лапшой станет еще вкуснее с одной специей.

Аппетитный суп с курицей отлично согревает осенью и позволяет быстро накормить большую семью. Куриное филе насыщает бульон витаминами и неповторимым ароматом. Хотя рецепт блюда известен каждому, есть способы сделать его еще вкуснее. Мы опубликовали подробный рецепт и рассказали, как улучшить вкус супа.

Ранее мы писали, сколько варить куриное филе для первых блюд, чтобы оно не стало "резиновым".

Классический куриный суп с секретной приправой

Совет для улучшения вкуса и аромата блюда опубликовал сайт Express со ссылкой на эксперта в кулинарии Кристину Маниан. Чтобы обогатить суп и придать ему приятный цвет, повар советует добавить куркуму. С ней бульон обретает уникальный, слегка мускусный вкус и потрясающий золотистый оттенок. Приятный бонус - специя очень полезна для здоровья.

Видео дня

Куриный суп с вермишелью по этому рецепту требует таких ингредиентов:

одно куриное филе;

две картофелины;

одна морковь;

одна луковица;

столовая ложка подсолнечного масла;

девяносто грамм макарон;

лавровый лист;

половина чайной ложки куркумы;

соль, перец и другие специи на ваше усмотрение.

Курицу варите около часа, пока она не станет мягкой. Для ароматного навара можно взять части мяса с костью и кожей. За 25 минут до окончания варки добавьте нарезанную кубиком картошку и лавровый лист.

Морковь нарежьте полукольцами, лук - мелким кубиком. Выложите овощи на сковороду с горячим маслом. Обжаривайте 3-4 минуты, но перед этим добавьте куркуму. Эксперт объясняет, что нагревание приправы "распускает" ее вкус, и простой куриный суп превратится в роскошное блюдо. Количество куркумы можно увеличить, если хотите сделать еду острее.

Зажарку с овощами добавляем в бульон, когда картошка будет наполовину готова. Тогда же всыпаем вермишель. Солим, перчим и доводим до идеального вкуса. Варим еще 7-10 минут и достаем "лаврушку". Готовое блюдо рекомендуется ненадолго оставить под крышкой, чтобы настоялось.

Подавайте куриный суп с лапшой с рубленой зеленью и сухариками. Вы удивитесь тому, насколько это вкусно.

Вас также могут заинтересовать новости: