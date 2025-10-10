Рассказываем, как приготовить сосиски, сыр сулугуни, кебаб или просто фарш в лаваше.

Лаваш - это универсальный продукт, из которого можно приготовить много сладких и соленых блюд. Мягкий и тонкий лист теста хорошо сочетается с любыми начинками, что делает его незаменимым ингредиентом для быстрых закусок.

Такие блюда очень выручают, ведь их можно сделать за считанные минуты, а результат превзойдет все ожидания.

Мы подобрали разные варианты, как приготовить сосиски, сыр сулугуни, кебаб или просто фарш в лаваше.

Хот дог в лаваше

Это очень простое, но сытное блюдо, которое точно удивит гостей и домочадцев. Для приготовления закуски нужно взять:

три лаваша;

шесть сосисок;

два свежих огурца;

один помидор;

150 грамов моркови по-корейски;

50 граммов листьев салата;

три-четыре столовые ложки майонеза;

три столовые ложки кетчупа.

Сосиски предварительно обжариваем до золотистой корочки, а салат и овощи моем. Огурцы нарезаем тонкой соломкой. Из томата убираем семечки, а его мякоть нарезаем соломкой.

От края лаваша отступаем на сантиметр и смазываем майонезом. Выкладываем часть моркови (чтоб хватило на все лаваши), две сосиски, огурцы с помидорами и поливаем кетчупом. Накрываем листьями салата и заворачиваем хот-дог - края подворачиваем внутрь и скручиваем рулет.

Обжариваем хот дог в лаваше на сковороде или гриле до образования золотистой корочки.

Чебуреки в лаваше на сковороде

Это сытное блюдо может быть не только закуской, но и ленивым обедом для всей семьи. Для его приготовления берем:

семь круглых лавашей;

150 граммов свиного фарша;

одну луковицу;

20 миллилитров воды;

одно яйцо;

специи для мяса.

Луковицу мелко-мелко нарезаем. Добавляем ее, специи и воду в фарш, хорошо вымешиваем. Яйцо взбиваем до однородности. Смазываем им кромку лаваша по кругу. В центр лаваша выкладываем столовую ложку начинки и равномерно распределяем на одной половине круга.

Складываем лаваш пополам, накрывая начинку. Яйцо поможет хорошо слепить края, их нужно придавить, чтоб не раскрывались. Нагреваем сковороду с маслом и жарим чебуреки в лаваше на медленном огне с двух сторон.

Сулугуни в лаваше

Эту сырную закуску можно делать даже на завтрак. Для приготовления берем:

два тонких лаваша;

200 граммов сыра сулугуни;

150 граммов помидоров;

пучок зелени на выбор;

столовую ложку растительного масла.

Вкуснее всего готовить сулугуни в лаваше на мангале, но для этих целей подойдет также электрогриль или обычная сковорода.

Натираем сыр, нарезаем помидоры дольками и режем зелень. Смазываем лаваш с одной стороны маслом или соусом на выбор. Делим между лавашами сыр и помидоры. Посыпаем зеленью.

Скручиваем лаваш в рулет. На гриле или большой сковороде закуску можно готовить целиком. Если сковорода небольшая, то его нужно разрезать пополам. На разогретую поверхности помещаем пергамент с лавашными рулетами. Готовим до румяности.

Люля кебаб в лаваше

Это очень вкусное, ароматное блюдо, которое стоит потраченных усилий. Для приготовления надо взять:

500 граммов свинины;

три луковицы;

один-два зубчика чеснока;

пучок зелени на выбор;

одно яйцо:

столовую ложку растительного масла;

два-три тонких лаваша;

три-четыре столовые ложки винного уксуса;

0,5 чайной ложки сахара;

специи по вкусу.

Два лука нарезаем очень тонкими полукольцами. Разделяем их, помещаем в пиалу, посыпаем сахаром и поливаем уксусом. Оставляем мариноваться.

Из свинины делаем фарш. Оставшуюся луковицу, чеснок и пару веточек зелени перебиваем в блендере и добавляем в мясо вместе со специями. Масса должна быть ароматной и пряной.

Фарш хорошо перемешиваем. Если будет слишком плотным, можно влить две-три столовые ложки холодной воды.

В идеале фаршу нужно немного настояться, но можно пропустить этот шаг. Формируем кебабы длиной около 10 сантиметров и диаметром около трех. Лепить проще смачивая руки холодной водой.

На любом гриле или сковороде с ребристым дном обжариваем кебабы со всех сторон до готовности.

В это время нарезаем зелень и промываем маринованный лук от излишков уксуса. Отжимаем его, слегка подсаливаем и смешиваем с зеленью.

Теперь готовим сам кебаб в лаваше. Листы надо разрезать на части, размером в две ладони. На лаваши выкладываем по столовой ложке лука с зеленью, кебаб и заворачиваем.

Подавать можно сразу или оставив полежать, чтоб лаваш напитался сочным соком и ароматом мяса.

