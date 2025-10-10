Лаваш - это универсальный продукт, из которого можно приготовить много сладких и соленых блюд. Мягкий и тонкий лист теста хорошо сочетается с любыми начинками, что делает его незаменимым ингредиентом для быстрых закусок.
Такие блюда очень выручают, ведь их можно сделать за считанные минуты, а результат превзойдет все ожидания.
Мы подобрали разные варианты, как приготовить сосиски, сыр сулугуни, кебаб или просто фарш в лаваше.
Хот дог в лаваше
Это очень простое, но сытное блюдо, которое точно удивит гостей и домочадцев. Для приготовления закуски нужно взять:
- три лаваша;
- шесть сосисок;
- два свежих огурца;
- один помидор;
- 150 грамов моркови по-корейски;
- 50 граммов листьев салата;
- три-четыре столовые ложки майонеза;
- три столовые ложки кетчупа.
Сосиски предварительно обжариваем до золотистой корочки, а салат и овощи моем. Огурцы нарезаем тонкой соломкой. Из томата убираем семечки, а его мякоть нарезаем соломкой.
От края лаваша отступаем на сантиметр и смазываем майонезом. Выкладываем часть моркови (чтоб хватило на все лаваши), две сосиски, огурцы с помидорами и поливаем кетчупом. Накрываем листьями салата и заворачиваем хот-дог - края подворачиваем внутрь и скручиваем рулет.
Обжариваем хот дог в лаваше на сковороде или гриле до образования золотистой корочки.
Чебуреки в лаваше на сковороде
Это сытное блюдо может быть не только закуской, но и ленивым обедом для всей семьи. Для его приготовления берем:
- семь круглых лавашей;
- 150 граммов свиного фарша;
- одну луковицу;
- 20 миллилитров воды;
- одно яйцо;
- специи для мяса.
Луковицу мелко-мелко нарезаем. Добавляем ее, специи и воду в фарш, хорошо вымешиваем. Яйцо взбиваем до однородности. Смазываем им кромку лаваша по кругу. В центр лаваша выкладываем столовую ложку начинки и равномерно распределяем на одной половине круга.
Складываем лаваш пополам, накрывая начинку. Яйцо поможет хорошо слепить края, их нужно придавить, чтоб не раскрывались. Нагреваем сковороду с маслом и жарим чебуреки в лаваше на медленном огне с двух сторон.
Сулугуни в лаваше
Эту сырную закуску можно делать даже на завтрак. Для приготовления берем:
- два тонких лаваша;
- 200 граммов сыра сулугуни;
- 150 граммов помидоров;
- пучок зелени на выбор;
- столовую ложку растительного масла.
Вкуснее всего готовить сулугуни в лаваше на мангале, но для этих целей подойдет также электрогриль или обычная сковорода.
Натираем сыр, нарезаем помидоры дольками и режем зелень. Смазываем лаваш с одной стороны маслом или соусом на выбор. Делим между лавашами сыр и помидоры. Посыпаем зеленью.
Скручиваем лаваш в рулет. На гриле или большой сковороде закуску можно готовить целиком. Если сковорода небольшая, то его нужно разрезать пополам. На разогретую поверхности помещаем пергамент с лавашными рулетами. Готовим до румяности.
Люля кебаб в лаваше
Это очень вкусное, ароматное блюдо, которое стоит потраченных усилий. Для приготовления надо взять:
- 500 граммов свинины;
- три луковицы;
- один-два зубчика чеснока;
- пучок зелени на выбор;
- одно яйцо:
- столовую ложку растительного масла;
- два-три тонких лаваша;
- три-четыре столовые ложки винного уксуса;
- 0,5 чайной ложки сахара;
- специи по вкусу.
Два лука нарезаем очень тонкими полукольцами. Разделяем их, помещаем в пиалу, посыпаем сахаром и поливаем уксусом. Оставляем мариноваться.
Из свинины делаем фарш. Оставшуюся луковицу, чеснок и пару веточек зелени перебиваем в блендере и добавляем в мясо вместе со специями. Масса должна быть ароматной и пряной.
Фарш хорошо перемешиваем. Если будет слишком плотным, можно влить две-три столовые ложки холодной воды.
В идеале фаршу нужно немного настояться, но можно пропустить этот шаг. Формируем кебабы длиной около 10 сантиметров и диаметром около трех. Лепить проще смачивая руки холодной водой.
На любом гриле или сковороде с ребристым дном обжариваем кебабы со всех сторон до готовности.
В это время нарезаем зелень и промываем маринованный лук от излишков уксуса. Отжимаем его, слегка подсаливаем и смешиваем с зеленью.
Теперь готовим сам кебаб в лаваше. Листы надо разрезать на части, размером в две ладони. На лаваши выкладываем по столовой ложке лука с зеленью, кебаб и заворачиваем.
Подавать можно сразу или оставив полежать, чтоб лаваш напитался сочным соком и ароматом мяса.