Рассказываем, как согреться без отопления, света и газа.

Из-за российских атак на энергосистему украинцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда дома остаются без благ цивилизации - света, газа и отопления. Но даже в таких условиях можно сохранить тепло - существуют простые, но действительно эффективные способы обогрева. Разбираемся, чем можно отапливать квартиру, если нет газа, света и отключено отопление.

Что нужно делать, если отключили газ, свет и в доме холодные батареи

Если привычные источники тепла в доме отключены, можно использовать альтернативные.

Керосиновый обогреватель

Обогреватель на керосине - один из способов получить тепло.

Сейчас выпускают керосиновые обогреватели, которые безопасны и выделяют минимум дыма. Но для них нужен качественный очищенный керосин и, что тоже важно (!) - использовать такие обогреватели можно только при хорошей вентиляции помещения и под контролем.

К минусам можно отнести также и то, что они не дешевые.

Туристическая газовая горелка

Походная горелка с баллоном дешевле обогревателя на керосине и ее также можно использовать как временный источник тепла.

Важно ставить ее подальше от занавесок и мебели и, как уже говорили, вентиляция или вытяжка должна быть в обязательном порядке. Горелка коварна тем, что при ее эксплуатации образуется угарный газ - он не пахнет, но может стать причиной смерти.

Горячие камни или кирпичи

Если вы можете развести на улице костер, то на нем можно нагреть камни или кирпичи , а затем перенести их в дом.

Хорошо для этой цели подходит мыльный камень, а также шамотный (огнеупорный) кирпич. Они будут отдавать тепло несколько часов, но их важно держать подальше от воспламеняющихся предметов.

Обогреватель без электричества и газа

Можно самостоятельно сделать мини-обогреватель.

Для этого понадобится 2-4 кирпича, толстые парафиновые свечи, тарелка и оцинкованное ведро. Ведро переворачивают и ставят на кирпичи. Под него на тарелке ставят 2-3 зажжённые свечи. Свечи нагревают ведро, и оно отдает тепло помещению.

Вместо ведра часто берут большую кастрюлю, например, алюминиевую - чем тоньше металл, тем быстрее нагреется. Вместо кирпичей такую кастрюлю можно поставить на высокие консервные банки.

Важно: все эти способы могут лишь временно решить проблему на случай отключений. Открытый огонь можно использовать только под контролем и при достаточном доступе кислорода .

Быстро согреться в квартире помогают также и подручные средства.

Теплая одежда

Она сохраняет тепло вашего организма, можно надеть специальное термобелье, флисовые вещи, шерстяные. Закрывайте щиколотки, запястья и шею - через них "уходит" тепло и помните, чем больше слоев одежды на вас будет - тем теплее.

Одеяла

Укрываясь одеялами, вы также сохраняете тепло тела. Можно сделать несколько слоев: например, шерстяное и синтетическое, воздух между ними будет хранить тепло.

Грелки для тела

Есть специальные химические грелки, которые греются при контакте с воздухом. Ими можно согреть тело, ноги, руки - тепло такие грелки держат до нескольких часов.

Солнечные лучи даже в холодный сезон дают немного тепла. Поэтому открывайте в солнечный день шторы, чтобы немного прогреть помещение, а на ночь плотно закрывайте их, чтобы сохранить тепло. Используйте ковры, пледы, подушки, теплый текстиль - все это задерживает тепло в помещении.

Напомним, ранее мы рассказывали, как утеплить пластиковые окна и деревянные - чем их заклеить и что еще можно сделать.

