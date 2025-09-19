Когда можно ловить рыбу во втором месяце осени и когда клева можно не ждать.

В октябре уже ощутимо холодает, но настоящему рыбаку никакая погода не помеха - сезон рыбалки все еще продолжается. Однако рыба идет сама в руки далеко не всегда: это зависит и от времени года, выбранного места ловли, наживки, а также верно выбранной даты. Многие рыбаки в этом вопросе ориентируются на лунный календарь рыболова - замечено, что рыба особенно активно клюет в определённые фазы Луны.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Что говорит лунный календарь рыбалки в октябре 2025

По уверениям астрологов, Луна воздействует не только на настроение и самочувствие людей, но и на живую природу. Поэтому, ориентируясь на смену лунных фаз, можно предположить, когда будет лучшее время для рыбалки: считается, что улов возможен почти в любой день месяца, за исключением периодов новой и полной Луны.

В октябре 2025 года лунные фазы распределятся таким образом:

1.10 - 6.10 - Луна растет;

7.10 - полная Луна;

8.10 - 20.10 - Луна убывает;

21.10 - новая Луна;

22.10 - 31.10 - Луна растет.

Считается, что самый хороший клев - в середине лунного цикла. Но вот даты, которые близкие к новолунию и полнолунию - неудачные для рыбалки.

Лучшее время для рыбалки в октябре по лунному календарю:

благоприятные дни для рыбалки - 10, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

хороший клев - 1, 9, 11, 12, 13, 23, 30, 31;

плохой клев - 2, 8, 14, 15, 16;

самые неблагоприятные дни - 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Важно: не забывайте, что в Украине время от времени вводят сезонный запрет на рыбалку. В "Правилах любительской рыбалки" указано, когда и где запрещено вылавливать рыбу, а также сколько ловить и какое наказание предусмотрено за нарушение. Следующий сезонный запрет на рыбную ловлю в зимовальных ямах начинается с 1 ноября, дополнительно сроки уточняются.

