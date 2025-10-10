Почистить большое количество орехов за несколько минут поможет кипяток.

В октябре начинают созревать грецкие орехи. Под одним деревом за день можно собрать полведра урожая. Но перед тем, как насладиться вкусными ядрами, их сначала нужно достать. К счастью, умельцы придумали лайфхак, как легко очистить грецкие орехи от скорлупы. На каждый плод он действует по-разному, но в целом результат впечатляет.

Как быстро очистить грецкие орехи от скорлупы

Легкий способ чистки проверила в Тик-Токе блогер Ольга Шаевская. С его помощью можно очистить даже целый килограмм орехов.

Сначала на плиту ставим кастрюлю с водой и ждем кипения. Плоды моем снаружи и бросаем в кипящую жидкость. Варим 3 минуты, после чего аккуратно достаем и замачиваем в холодной воде. Под действием высоких температур скорлупа размягчается и ее можно легко поддеть даже голыми пальцами.

Этот метод, как очистить грецкий орех в кипятке, лучше всего работает на молодых плодах с тонкой стенкой. Если орехи старые, то время варки можно увеличить до 10-15 минут.

Помимо кипячения можно прибегнуть к другим способам. Перед тем, как очистить орехи от шелухи, попробуйте на пару часов положить их в морозилку или 20 минут запекать в духовке. Эти лайфхаки тоже делают скорлупу податливой. Также с раскалыванием оболочки поможет орехокол, пресс для чеснока или молоток для отбивных.

После чистки не спешите выбрасывать остатки. Ранее мы писали, как используется ореховая скорлупа как удобрение для растений. Это очень ценный материал в саду и огороде.

Вас также могут заинтересовать новости: