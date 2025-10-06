Если отключать ее хотя бы на ночь, счета за электричество будут меньше.

Счета за коммунальные услуги заставляют хвататься за голову многих украинцев - долги за коммуналку есть у 788 тысяч человек по стране по состоянию на середину сентября 2025 года. Для того чтобы хотя бы немного сэкономить, нужно знать, что тянет больше электроэнергии и какие приборы лучше отключать от сети.

Какие приборы берут больше электроэнергии

Издание ZDNET пишет, что есть несколько бытовых мелочей, которые на самом деле помогают экономить на счетах за электричество. Лайфхаки эти более эффективные и менее очевидные, чем "выключить свет, уходя из комнаты". И если вас интересует, как сэкономить энергию и меньше платить по счетам, попробуйте отключать некоторые приборы.

Телевизоры, принтеры, консоли

Видео дня

Никто не выключает телевизор из розетки, когда им не пользуется, а зря - в статье ZDNET сказано, что если вы будете отключать телевизор от сети, сможете сэкономить немало денег. То же самое касается принтера и игровой консоли, если она у вас есть. Автор материала говорит, что PlayStation или Xbox могут потреблять от 1,5 до 10 Вт в режиме ожидания, а в месяц вы заплатите за это "кругленькую сумму", даже не пользуясь консолью. Именно поэтому желательно хотя бы на ночь отключать технику, которая вам не нужна до утра.

Кофеварки

По опыту автора статьи становится ясно, что кофеварка заметно увеличивает расход энергии, если держать ее в режиме ожидания. Техника, которую не отключили, чтобы в любой момент сделать чашку кофе, в итоге "намотает" от 60 до 70 Вт, так как ей нужно поддерживать механизм в состоянии готовности и непрерывно нагревать его. Такие же неутешительные выводы были сделаны относительно мини-холодильника. Люди, которые пользуются такой техникой, могут заметить баснословные счета за электричество. Работая впустую неделями, он "тянет" от 50 до 100 Вт.

"Умные" устройства

Если вы пользуетесь различными устройствами из категории "умный дом", то будете платить за свет внушительные суммы. Все дело в том, что такие приборы постоянно потребляют электроэнергию, потому что всегда подключены к интернету. Тем не менее, не все подобные приборы считаются "вампирами" - умные лампочки и розетки потребляют мало, около 1 Вт. Однако если таких лампочек и розеток много, то в итоге на счетчике появится шокирующая цифра. Если вы не пользуетесь всеми лампочками, розетками и другими "умными" приборами постоянно, отключайте некоторые из них.

Другие приборы

Понять, сколько электроэнергии потребляет бытовая техника, можно, если почитать информацию на этикетке, приклеенной к каждому устройству. Как правило, производители пишут такие данные, так что, сориентироваться нетрудно. Но ваша задача - посмотреть и подумать, какими приборами вы не пользуетесь или пользуетесь редко. Например, если на кухне в розетку включена хлебопечка, которая вам нужна 1-2 раза в неделю, во все остальное время она должна быть выключена.

Мотает ли свет включенная микроволновка? Да, безусловно, кроме того, она может стать причиной аварийного отключения света, если к сети будут подключены другие мощные приборы - проводка просто не выдержит нагрузку. Попробуйте отключать от сети все то, чем не пользуетесь постоянно, тогда сможете платить по счетам меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: