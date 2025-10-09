Приготовить угощение легче, чем кажется.

Киевский торт у многих украинцев ассоциируется со столицей нашей страны, куда раньше и нужно было ехать ради того чтобы попробовать этот десерт. К счастью, сейчас его можно купить в любом городе, а еще лучше - приготовить самостоятельно. Это не так трудно, как многие думают.

Как сделать Киевский торт - рецепт по ГОСТу

Самое главное в этом десерте - кожи и крем. Оба ингредиента важно сделать правильно, иначе ничего не получится. Любая хозяйка сможет приготовить Киевский торт - рецепт несложный, но нужно придерживаться тайминга и технологии.

ВАЖНО: для приготовления торта нужны две разъемных формы 21 и 24 см или два кондитерских кольца такого же диаметра.

Видео дня

Ингредиенты для коржей:

белки от куриных яиц С1 - 220 граммов;

белый сахар - 255 граммов;

ванильный сахар - 1 ч.л;

пшеничная мука - 50 граммов;

фундук, кешью или арахис - 200 граммов.

Ингредиенты для крема "Шарлотт":

желтки от куриных яиц - 2 шт;

питьевая вода комнатной температуры - 40 мл;

белая сгущенка - 240 граммов;

сливочное масло мягкое - 400 граммов;

какао-порошок - 50 граммов;

ванильный сахар или ванильная эссенция - 1 ч.л.

Сначала кажется, что только кондитер сможет приготовить Киевский торт - рецепт 1956 года выглядит, как задачка со звездочкой. Тем не менее, испечь любимую сладость можно с первого раза, если придерживаться всех правил.

ВАЖНО: перед тем как будете готовить Киевский торт, состарьте белки. Это значит, что вам нужно поместить в сухую миску 220 граммов белков и оставить их как минимум на ночь при комнатной температуре, а лучше - на три дня.

Первым делом измельчаем орехи в блендере в крупную крошку, затем в отдельной сухой емкости смешиваем их с мукой и 200 граммами сахара. В другой миске, абсолютно сухой, взбиваем миксером белки до пены, а затем, не выключая миксер, всыпаем 55 граммов сахара. Взбиваем до устойчивых пиков, на это уйдет примерно 10-15 минут. Потом аккуратно силиконовой сухой лопаткой вмешиваем в белки ореховую смесь.

Дно разъемных форм застилаем пергаментом, ничем не смазываем, выкладываем смесь поровну в каждую. Ставим в предварительно разогретую духовку на 150 градусов и печем 90 минут, не открывая дверцу. По истечение времени достаем коржи и оставляем в формах на ночь или на сутки при комнатной температуре.

Первую половину мы сделали, и у нас почти готов Киевский торт - классический рецепт подразумевает еще и крем "Шарлотт", которым мы будем смазывать коржи. Готовить его нужно сразу перед сборкой торта. Для этого желтки и воду выливаем в сотейник. Размешиваем до однородности, добавляем сгущенку и ванильный сахар или эссенцию. Перемешиваем венчиком, ставим на огонь и варим, постоянно помешивая, до загустения. Важно не перегреть крем, иначе желток "свернется". Проверить густоту сиропа легко - для этого нужно окунуть в сотейник деревянную ложку и провести пальцем. Если остается полоса, значит, сироп готов. Перекладываем его в миску, чтобы остановить процесс нагревания, накрываем плотно пищевой пленкой и остужаем до комнатной температуры.

Чистым миксером взбиваем мягкое сливочное масло до кремообразной текстуры, затем, не выключая миксер, по одной чайной ложке вливаем сироп. В конце половину крема перекладываем в чистую миску, а в тот, который остался, добавляем какао. Еще раз взбиваем миксером.

Достаем коржи из форм и тот, который больше, обрезаем под размер. Оставшуюся крошку измельчаем вручную. Смазываем первый корж белым кремом, на него сверху кладем второй, смазываем бока и верх шоколадным кремом. Бока обсыпаем крошкой, которая осталась от коржей. По желанию вы можете оставить немного шоколадного крема, чтобы переложить его в кондитерский мешок и сделать украшения сверху, но это не обязательно. Готовый десерт нужно пропитать в холодильнике ночь, а затем подавать к столу. Таким образом у вас получился шикарный торт Киевский - рецепт в домашних условиях, как видите, легко повторить.

Вас также могут заинтересовать новости: