Накормить всю семью можно даже без электричества.

Украинские города снова начали погружаться во мрак из-за обстрелов электростанций. Киев, Одесса, Харьков, Львов, другие крупные города и небольшие населенные пункты по несколько часов, а то и дней, остаются без электричества. Напоминаем, что можно приготовить без плиты и микроволновки, не прилагая особых усилий.

Как погреть еду без света или приготовить с ноля

Прежде чем думать, что можно безопасно приготовить в помещении, если нет электричества, стоит понять, как вы будете это делать. Если ваш дом полностью подключен к электрике, то есть при блэкауте отключается не только второстепенная бытовая техника, вроде микроволновки и кофеварки, но и основная, например, плита, вам нужно заранее запастись альтернативными устройствам приготовления пищи:

туристическая горелка на газу - подходит для разогрева воды или подогревания еды;

- подходит для разогрева воды или подогревания еды; портативный вариант газовой горелки - устройство с конфоркой, на котором можно полноценно приготовить еду;

- устройство с конфоркой, на котором можно полноценно приготовить еду; горелка и сухой спирт - небольшая конструкция, которую тоже можно использовать, но будет выделяться копоть;

- небольшая конструкция, которую тоже можно использовать, но будет выделяться копоть; набор для фондю - оригинальный вариант, но тоже подходящий, в комплекте есть емкость, горелка, подставка и приборы для еды.

Вам обязательно нужно приобрести одно из таких устройств, чтобы вы всегда могли приготовить еду без света. Если живете в частном доме, тогда ситуация намного проще - вы можете разжечь костер и готовить пищу прямо на нем в казанке, или же использовать мангал.

Видео дня

ВАЖНО: если вы покупаете какое-либо устройство для приготовления еды в "походных" условиях, убедитесь, что оно продается с сертификатом качества. В порядке должен быть не только сам прибор, но и баллоны. Если целостность конструкции нарушена, или вышли сроки годности, вы рискуете своей безопасностью, используя такие плиты и горелки - велики риски пожаров и даже взрывов этих самых баллонов.

Что можно приготовить без электричества

Так как отключения света вернулись, снова актуальной стала проблема, чем питаться, если нет электричества. На маленькой газовой горелке борщ не сварить, зато можно нагреть воду, а это обстоятельство открывает сразу несколько вариантов обеда. К примеру, у вас получится сделать закуску из тунца - сварить яйца, почистить их, мелко нарезать, соединить с консервированным тунцом и репчатым луком, заправить все это майонезом. Такую закуску можно класть на хлеб или есть, как салат. По такому же принципу можно приготовить даже салат с крабовыми палочками без риса. Варите яйца, режете палочки, огурцы, зеленый лук, соединяете в миске. Добавляете кукурузу, заправляете майонезом, перемешиваете и подаете к столу.

Если на горелке получится разогреть сковороду, то можно пожарить яйца, бекон, сало, картошку, кабачки. Из перечисленных продуктов уже получится неплохой обед или завтрак. Некоторые опытные хозяйки даже куриные отбивные и сырники жарят на горелке, но для этого нужно иметь запас терпения и газовых баллонов, ведь их ресурс, в отличие от плиты, быстро иссякает.

Кроме того, вы всегда можете залить кипяченой водой кашу в пакетике, суп или пюре, нарезать хлеба, смазать маслом и так пообедать. Заварить чай или кофе, нагреть молоко. Помните, что у вас должен быть запас консервов, продуктов быстрого приготовления, сухарей, печенья, сухая колбаса, плавленый сыр, любая еда с длительным сроком хранения. Если вы будете готовы к блэкауту, то сможете минимально обеспечить себя едой на несколько часов, а то и дней, пока свет не появится снова.

Вас также могут заинтересовать новости: