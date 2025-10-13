Украинцы, переехавшие в Германию, сталкиваются с проблемами при аренде квартиры.

Первая волна вынужденных мигрантов накрыла Европу в 2022-м году, но украинцы продолжают переезжать в Германию, спасаясь от войны, даже сейчас. Одной из проблем, с которыми сталкиваются люди, стал поиск жилья - арендовать квартиру не так просто, как кажется. Узнайте, какие вопросы задавать при просмотре квартиры в Германии и что нужно знать, чтобы найти жилье быстрее.

Сколько стоит аренда жилья в Германии - цены и правила

То, сколько стоит снять квартиру в Германии на месяц, зависит от города, условий и метража. Так, например, на портале недвижимости Immowelt видно, что аренда квартиры в Германии может стоить от 400 до 1500 евро. Цена, указанная на сайте, практически всегда не включает в себя коммунальные расходы. Нужно обязательно читать, что написано в объявлении по поводу коммунальных платежей:

Kaltmiete - арендная плата и вывоз мусора подача воды, канализация, уборка подъезда, обслуживание лифта, уход за двором и домом.

- арендная плата и вывоз мусора подача воды, канализация, уборка подъезда, обслуживание лифта, уход за двором и домом. Warmmiete - все то же самое, что в Kaltmiete, но еще и отопление.

Может случиться так, что за саму квартиру вы заплатите 500 евро, но вместе с "коммуналкой" в конце месяца получится внушительная сумма, поэтому всегда важно учитывать этот нюанс. Коммунальные платежи обходятся примерно в 200-300 евро для квартиры с одной-двумя комнатами, но их размер сильно зависит от уровня потребления. Вне зависимости от того, какой тип аренды вы выбрали - Kaltmiete или Warmmiete - вам придется отдельно платить за свет, воду и интернет.

Жилье в Германии для украинцев, как и для всех остальных национальностей, сдается почти всегда без мебели. Это значит, что вы будете въезжать в пустую квартиру с "голыми" стенами. Меблировка может быть, но минимальная - например, только кухонный гарнитур. Это значит, что шкафы, столы, стулья и кровати придется покупать самостоятельно. К счастью, в Германии не принято пользоваться вещами "до последнего", и часто жители городов выносят на свалку практически новые вещи, которые можно забрать и бесплатно унести домой. Также иногда есть возможность договориться с арендодателем и выкупить у него мебель, которая уже есть в квартире. В некоторых случаях это более выгодный вариант, чем искать ее в магазинах или ждать, пока кто-нибудь выбросит ненужную.

Какие документы нужны для поиска жилья в Германии

Украинцы, которые не первый год живут за границей, знают, легко ли получить квартиру в Германии. Немецкие арендодатели очень серьезно относятся к рынку недвижимости, поэтому процесс поиска жилья занимает много времени и сил. Человек, который будет сдавать квартиру вам, обязательно проверит вашу платежеспособность, так как если вы заключили договор и въехали, выселить вас - целая эпопея. Именно поэтому арендодатели предпочитают перестраховаться.

Аренда жилья в Германии невозможна без пакета документов, который включает в себя:

копию паспорта или айди-карты;

справку о зарплате от работодателя или выписку из банка за последние три месяца;

кредитную историю;

справку о том, что у вас нет долгов за аренду, если вы уже снимали жилье в Германии.

Также учитывайте, что вам придется внести залог, который обычно равен стоимости двух-трех месяцев платы за аренду и полностью оплатить первый месяц проживания.

Как найти дешевое жилье в Германии - советы

Украинцам, которые находятся в Германии по временной защите (24 параграф), государство предоставляет помощь. В частности, немецкий центр занятости (Джобцентр) помогает оплачивать жилье. Так, в правилах четко написано, какую сумму оплачивает Джобцентр за квартиру в Германии. В большинстве случаев организация покрывает Warmmiete, но в рамках установленных норм (от 400 до 700 евро в зависимости от города). Если у вас будет перерасход, придется доплачивать из своего кармана. Зная об этом, вы сможете рассчитывать на помощь первое время, пока не найдете работу и не сможете сами о себе позаботиться.

Жилье в Германии для украинцев лучше всего искать на специализированных сайтах, если у вас нет знакомых в стране. Популярностью и доверием пользуются такие ресурсы как вышеупомянутый Immowelt, а также Immobilienscout24 или мобильное приложение Kleinanzeigen (аналог украинского ОЛХ). Если вам подходит вариант совместной аренды, можете подыскать варианты на WG-Gesucht, где публикуют объявления о поиске соседа в квартиру, то есть вы сможете снять комнату.

В целом, самостоятельный поиск жилья всегда лучше, чем надежда на Джобцентр, потому что практика показывает - в первую очередь организация помогает с поиском жилья семейным парам с детьми, одиноким девушкам с детьми, беременным женщинам и тяжелобольным людям. Все остальные категории украинцев вынуждены искать квартиру сами, поэтому чем быстрее вы начнете это делать - тем больше шансов "поймать" хороший вариант.

