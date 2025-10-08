Квашеная капуста давно заняла почетное место на кухне украинцев.

Квашеная капуста в банке - это прекрасная сезонная закуска, которую можно легко приготовить дома. Этот ферментированный продукт хорошо дополнит любой рацион.

Мы подобрали три разных рецепта, каждый из которых стоит попробовать, чтоб выбрать самый удачный для себя.

Квашеная капуста: рецепт на 3л банку

Это очень вкусная квашеная капуста в рассоле. Процесс приготовления невероятно простой, а потому получится даже у новичков. Для этой закуски берем:

Видео дня

два килограмма капусты (без кочана и плохих листьев);

три лавровых листа;

1 морковь;

две столовые ложки соли;

1,5 литра воды.

Капусту нарезаем ножом, а морковь натираем. Перемешиваем и добавляем лаврушку. Утрамбовываем овощи в чистую банку так, чтоб не осталось пустых мест. В миске смешиваем кипяток и соль. Когда жидкость остынет, переливаем рассол в банку.

Емкость перекладываем в глубокую миску, чтоб жидкость из банки могла свободно вытекать. Накрываем закуску марлей и убираем в теплое место.

Через сутки прокалываем капусту шпажкой или ножом, чтоб выпустить газ. Если появится сверху пена, ее тоже надо убрать. На окончание процесса брожения укажет отсутствие пены и прозрачный рассол в банке.

Капуста будет готова через три дня и тогда ее можно пробовать. Если все в порядке, закройте плотно крышкой и убирайте в холод.

Хрустящая квашеная капуста - классический рецепт

Для этого варианта не понадобится делать маринад. Для приготовления закуски нужно взять:

три килограмма белокочанной капусты;

200 граммов моркови;

10 горошков черного перца;

пять душистых перцев;

три лавровых листа;

75 граммов соли.

Снимаем пару верхних листочков с капусты и нарезаем ее ножом. Не режьте слишком тонко, чтоб капуста не размякла. Очищенную и вымытую морковь натираем на насадке для корейской моркови.

Перекладываем капусту в глубокую миску и перетираем руками, чтоб она пустила сок. Пересыпаем морковь, добавляем специи и перемешиваем.

Перекладываем все в чистую банку и плотно трамбуем. Между слоями будущей закуски укладываем лаврушку. Сок из миски выливаем в банку. Накрываем ее крышкой и убираем емкость в тарелку или миску. Это нужно, чтобы жидкость, которая будет вытекать при брожении, не выливалась на пол.

Оставляем банку с капустой на четыре-семь дней в тепле. Время от времени протыкайте содержимое банки шпажкой, чтоб выпустить воздух. Не пропускайте этот шаг, иначе квашеная капуста будет горькой.

Квашеная капуста - рецепт с болгарским перцем

По этому рецепту получается очень вкусная капуста - квашеная и с нотками сладкого болгарского перца. Для приготовления берем:

килограмм белокочанной капусты;

одну морковь;

один болгарский перец;

столовую ложку соли;

один-два лавровых листа;

0,5 чайной ложки черного перца горошком.

Сначала шинкуем капусту, а морковку натираем. Перец нужно нарезать мелкой соломкой. Все перекладываем в миску, смешиваем с солью, перцем и лавровым листом.

Если капуста оказалась не очень сочной, стоит развести соль в стакане воды и влить к овощам. Утрамбовываем все в банку и прикрываем крышкой. Помещаем емкость в миску. Это нужно, чтоб овощной сок, который будет выливаться из банки, не попал на пол.

Оставляем емкость с капустой при комнатной температуре на трое суток. Ежедневно прокалываем шпажкой капусту у стенок и в середине, чтоб вышел газ. Затем можно закрыть банку крышкой и убрать в холодильник на хранение.

Вас также могут заинтересовать новости: