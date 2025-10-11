Чтобы с похолоданием куры неслись как летом, нужно применить несколько хитростей.

Каждый владелец куриц-несушек знает, что с наступлением морозов птицы несутся гораздо хуже. В холодное время года они тратят много энергии на поддержание тепла, и сил для вынашивания яиц не остается. Поэтому фермеры придумывают разные способы, как заставить кур нестись каждый день.

Мы рассказали, что следует добавить в корм и поменять в курятнике, чтобы получать почти так же много яиц, как летом.

Какая еда заставляет кур нести больше яиц

Осенью птицам стоит давать более питательную еду, поскольку сейчас они особенно нуждаются в микроэлементах. В кормушку нужно всыпать богатые витаминами и белком продукты.

Чтобы куры неслись каждый день, в холодное время года давайте им овощи и зелень. Это могут быть натертые кабачки, капуста, свекла и тыква, вареный картофель, рубленая крапива и ботва. Соотношение зерна и сочного корма должно быть примерно 70% и 30%.

Белковые продукты - еще одна важная добавка, что нужно давать курам, чтобы хорошо неслись. К ним относятся рыбная или костная мука, жмых, тертые вареные яйца и яичная скорлупа. При недостатке белка организм курицы хуже функционирует.

5 советов, чтобы куры неслись зимой и летом

Помимо разнообразного рациона, есть еще пять методов, как заставить кур нестись. Для этого нужно "обмануть" их и заставить думать, что сейчас еще август:

Повесьте лампочку в курятнике . Одно это действие повысит яйценоскость в два раза. Чем раньше темнеет, тем быстрее птицы засыпают. Если сделать им искусственное освещение, то они будут активны гораздо дольше.

. Одно это действие повысит яйценоскость в два раза. Чем раньше темнеет, тем быстрее птицы засыпают. Если сделать им искусственное освещение, то они будут активны гораздо дольше. Утеплите помещение . Если нет возможности провести отопление в загон, то хотя бы заделайте щели.

. Если нет возможности провести отопление в загон, то хотя бы заделайте щели. Спрячьте гнездо . Осенью куры чаще съедают собственные яйца из-за нехватки питательных веществ. Чтобы этого избежать, поставьте бочку горизонтально и закройте вход в нее тканью.

. Осенью куры чаще съедают собственные яйца из-за нехватки питательных веществ. Чтобы этого избежать, поставьте бочку горизонтально и закройте вход в нее тканью. Следите за здоровьем поголовья . Если есть больные особи, то их нужно изолировать от остальных. Также спросите в ветеринарном магазине, что добавлять в воду курам для яйценоскости. Вам могут посоветовать витаминные комплексы.

. Если есть больные особи, то их нужно изолировать от остальных. Также спросите в ветеринарном магазине, что добавлять в воду курам для яйценоскости. Вам могут посоветовать витаминные комплексы. Поставьте емкость с песком. В ней несушки будут чистить перья от паразитов.

Зная, что изменить в курятнике и чем кормить кур-несушек, чтобы лучше неслись, вы сможете получать около десятка яиц независимо от времени года.

