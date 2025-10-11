Каждый владелец куриц-несушек знает, что с наступлением морозов птицы несутся гораздо хуже. В холодное время года они тратят много энергии на поддержание тепла, и сил для вынашивания яиц не остается. Поэтому фермеры придумывают разные способы, как заставить кур нестись каждый день.
Мы рассказали, что следует добавить в корм и поменять в курятнике, чтобы получать почти так же много яиц, как летом.
Какая еда заставляет кур нести больше яиц
Осенью птицам стоит давать более питательную еду, поскольку сейчас они особенно нуждаются в микроэлементах. В кормушку нужно всыпать богатые витаминами и белком продукты.
Чтобы куры неслись каждый день, в холодное время года давайте им овощи и зелень. Это могут быть натертые кабачки, капуста, свекла и тыква, вареный картофель, рубленая крапива и ботва. Соотношение зерна и сочного корма должно быть примерно 70% и 30%.
Белковые продукты - еще одна важная добавка, что нужно давать курам, чтобы хорошо неслись. К ним относятся рыбная или костная мука, жмых, тертые вареные яйца и яичная скорлупа. При недостатке белка организм курицы хуже функционирует.
5 советов, чтобы куры неслись зимой и летом
Помимо разнообразного рациона, есть еще пять методов, как заставить кур нестись. Для этого нужно "обмануть" их и заставить думать, что сейчас еще август:
- Повесьте лампочку в курятнике. Одно это действие повысит яйценоскость в два раза. Чем раньше темнеет, тем быстрее птицы засыпают. Если сделать им искусственное освещение, то они будут активны гораздо дольше.
- Утеплите помещение. Если нет возможности провести отопление в загон, то хотя бы заделайте щели.
- Спрячьте гнездо. Осенью куры чаще съедают собственные яйца из-за нехватки питательных веществ. Чтобы этого избежать, поставьте бочку горизонтально и закройте вход в нее тканью.
- Следите за здоровьем поголовья. Если есть больные особи, то их нужно изолировать от остальных. Также спросите в ветеринарном магазине, что добавлять в воду курам для яйценоскости. Вам могут посоветовать витаминные комплексы.
- Поставьте емкость с песком. В ней несушки будут чистить перья от паразитов.
Зная, что изменить в курятнике и чем кормить кур-несушек, чтобы лучше неслись, вы сможете получать около десятка яиц независимо от времени года.