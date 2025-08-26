BlueSR прошёл демо игры на Gamescom 2025 быстрее всех.

До релиза Hollow Knight: Silksong остаётся около недели - долгожданный сиквел выходит 4 сентября. Но для некоторых фанатов ждать уже невозможно, и один из них поставил мировой спидранерский рекорд.

На Gamescom 2025 посетителям дали сыграть в Silksong, где было доступно два региона, именно этот билд и стал ареной для первых экспериментов. Спидраннер BlueSR сначала прошёл зону Deep Docks за 2 минуты и 26 секунд, несмотря на то, что был вынужден играть на геймпаде, к которому он не привык.

Через несколько дней он вернулся с новым результатом, и на этот раз он решил выжать всё и пройти оба доступных региона со 100% сбором предметов.

Даже с одним пропущенным коллекционым предметом, который он честно компенсировал +6 секундами, результат составил всего 10 минут 36 секунд.

Разумеется, такая категория выглядит немного странной, ведь демо больше нигде не доступно, и повторить подобные забеги смогут лишь те, кто оказался в Кёльне.

Ранее мы рассказывали, что онлайн Hollow Knight побил свой рекорд на фоне анонса даты релиза Silksong. В игру одновременно играли более 23 тысяч игроков.

