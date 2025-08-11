По изначальной задумке игр должно было быть всего 3.

Креативный директор Assassin’s Creed 3 Алекс Хатчинсон в интервью на Convergence Games Showcase рассказал, что изначально франшиза задумывалась как трилогия.

В первой игре главную роль должен был играть Альтаир, во второй Эцио, а третья должна была отправить игроков в современность, где Дезмонд, получивший навыки предков через эффект просачивания, стал бы полноценным героем.

Однако после коммерческого успеха первых частей Ubisoft изменила стратегию и решила развивать серию дальше, охватывая новые эпохи:

Видео дня

"Мы делали Assassin's Creed 3, которая должна была быть третьей игрой, а стала пятой из-за денег".

По его словам, возвращаться к современному сюжету через столько лет казалось бессмысленным: "Вы могли учиться в школе, когда играли в первые части, а теперь уже в колледже, и я вам говорю: "помните, что было тогда?" Это просто не сработало".

Ранее инсайдер Том Хендерсон рассказал про все новые части Assassin's Creed, которые выйдут в ближайшие годы. Сейчас Ubisoft планирует 9 игр по франшизе.

Кроме того, недавно актёр озвучки Эдварда Кенуэя проговорился о ремейке Assassin's Creed 4: Black Flag. Мэтт Райан говорит, что скоро у игроков будет повод вернуться в игру.

Вас также могут заинтересовать новости: