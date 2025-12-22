Зимой работа на огороде не останавливается. Посевной календарь предлагает много идей для фермеров на первый зимний месяц. Узнайте, что можно посеять в декабре из овощей, чтобы не упустить возможность собрать урожай раньше других дачников.
Какое растение лучше всего сажать в декабре
Советы по зимней посадке овощей опубликовало издание Express со ссылкой на британскую любительницу садоводства. Женщина назвала три овоща, которые идеально выращивать в декабре. При этом она не только объяснила, какие семена сеют под зиму, но и рассказала о нюансах их выращивания.
Горох
Лучшее, что посадить в декабре может каждый дачник, это морозостойкие сорта гороха. Их удобно высаживать в картонные коробки из-под яиц, которые разлагаются со временем. Такая упаковка помещается в ящик и слегка присыпается землей, после чего в каждую ячейку нужно посадить пару семян.
Бобы
Выберите сорт, который подходит для посадки осенью, и высадите его на рассаду до конца февраля. Для этого рекомендуется использовать втулки от туалетной бумаги. Их нужно разместить в отдельные стаканчики и доверху заполнить землей. Высадите семена и не забывайте регулярно их поливать. Также бобы можно сажать в неотапливаемую теплицу, поскольку они прорастают уже при +5°.
Чеснок и лук-шалот
Это ещё одна отличная идея, что посеять в декабре. По словам женщины, когда-то она посадила чеснок в открытый грунт во второй половине месяца и все равно получила прекрасный урожай летом. А для выращивания лука стоит выбирать сеянец, который прорастает быстрее, чем обычные семена.