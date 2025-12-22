У вас еще есть время до конца месяца, чтобы посадить эти овощи.

Зимой работа на огороде не останавливается. Посевной календарь предлагает много идей для фермеров на первый зимний месяц. Узнайте, что можно посеять в декабре из овощей, чтобы не упустить возможность собрать урожай раньше других дачников.

Какое растение лучше всего сажать в декабре

Советы по зимней посадке овощей опубликовало издание Express со ссылкой на британскую любительницу садоводства. Женщина назвала три овоща, которые идеально выращивать в декабре. При этом она не только объяснила, какие семена сеют под зиму, но и рассказала о нюансах их выращивания.

Горох

Лучшее, что посадить в декабре может каждый дачник, это морозостойкие сорта гороха. Их удобно высаживать в картонные коробки из-под яиц, которые разлагаются со временем. Такая упаковка помещается в ящик и слегка присыпается землей, после чего в каждую ячейку нужно посадить пару семян.

Бобы

Выберите сорт, который подходит для посадки осенью, и высадите его на рассаду до конца февраля. Для этого рекомендуется использовать втулки от туалетной бумаги. Их нужно разместить в отдельные стаканчики и доверху заполнить землей. Высадите семена и не забывайте регулярно их поливать. Также бобы можно сажать в неотапливаемую теплицу, поскольку они прорастают уже при +5°.

Чеснок и лук-шалот

Это ещё одна отличная идея, что посеять в декабре. По словам женщины, когда-то она посадила чеснок в открытый грунт во второй половине месяца и все равно получила прекрасный урожай летом. А для выращивания лука стоит выбирать сеянец, который прорастает быстрее, чем обычные семена.

