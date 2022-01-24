Третья часть могла завершить всю франшизу.

Assassin’s Creed — одна из самых популярных игровых серий современности. Она включает 12 основных частей и еще десяток разных ответвлений. Но изначально разработчики планировали завершить франшизу после выпуска "тройки". Это подтверждает недавно найденная информация.

Читайте такжеИгрок прошел одну из лучших частей Assassin's Creed за девять часов без получения уронаКак передает портал The Gamer, исследователь Ларс де Вильдт из Левенского католического университета в Бельгии опубликовал свою новую статью. В ней ученый рассказал, как Ubisoft сделала из религии продукцию для массовой аудитории в Assassin’s Creed. Материал содержит выдержку из старого интервью создателя франшизы Патриса Дезиле и креативного директора третьей части Алекса Хатчинсона. Один из комментариев руководителей посвящен концовке AC3 и всей серии.

Согласно заявлению ведущих разработчиков, финальный эпизод разворачивался в современности. Дезмонд Майлс должен был победить "Абстерго" с помощью знаний и сил своих предков. Затем главный герой вместе с напарницей Люси покинули бы Землю во время апокалипсиса 2012 года на космическом корабле. Разработчики хотели показать, как они основывают новую цивилизацию и становятся аналогами Адама и Евы.

Подробнее об Assassin’s Creed

Это главный бренд французского издательства Ubisoft. Последняя часть серии с подзаголовком Valhalla отметилась рекордными стартовыми продажами. Она до сих пор развивается и получает дополнения.

Сейчас Ubisoft создает Assassin's Creed Infinity. Игра станет своеобразным хабом для разных историй во вселенной. Пока разработчики не делятся конкретными деталями, но проект явно создается с прицелом на длительную поддержку.

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