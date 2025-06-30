Мэтт Райан говорит, что скоро у игроков будет повод вернуться в игру.

Актёр Мэтт Райан, озвучивший Эдварда Кенуэя в Assassin’s Creed 4: Black Flag, дал понять, что игрокам, возможно, придётся пройти игру ещё раз, намекая на ремейк игры.

На одном из фанатских мероприятий, когда у него спросили о Black Flag, Райан ответил:

"Ну, возможно, тебе придётся пройти её снова. Есть причина, по которой я это говорю, но рассказать не могу".

Слухи о ремейке Black Flag ходят уже больше года. Ранее известный инсайдер Том Хендерсон сообщал, что переиздание может выйти в ноябре, а в проекте участвует Ubisoft Singapore, та же команда, которая занималась морской частью оригинальной игры.

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Косвенно на ремейк намекала и компания Pure Arts, производящая фигурки по играм Ubisoft. В эфире разработчики упомянули, что с Эдвардом Кенуэем "кое-что происходит", и пообещали выпустить обновлённую фигурку, когда придёт время.

Ранее инсайдер Том Хендерсон рассказал про все новые части Assassin's Creed, которые выйдут в ближайшие годы. Сейчас Ubisoft планирует 9 игр по франшизе.

Кроме того, недавно появились первые подробности экранизации Assassin's Creed от Netflix. Шоураннером станет продюсер первых двух сезонов "Мира Дикого Запада".

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