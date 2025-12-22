Аппетитные томаты получаются такими вкусными, будто приготовлены в бочке.

Трудно придумать закуску вкуснее, чем сочные квашеные помидоры. Одновременно соленые и кислые томаты отлично дополняют любое блюдо. Даже большую 3-литровую банку консервации легко можно съесть за день. К тому же ферментированные овощи крайне полезны для организма.

Многие кулинары делают закуску с горчичным порошком. Для чего добавляют горчицу в помидоры объясняется так: она придает томатам приятный пряный вкус, а также предотвращает появление грибка и продлевает срок хранения заготовки.

Простые квашеные помидоры - лучший рецепт с горчицей

Для квашения понадобится набор пряных растений - листья смородины, вишни и хрена. Если готовите блюдо зимой и зелени нет, можно взять пучок петрушки и сушеные зонтики укропа.

Видео дня

Полный список ингредиентов на банку объемом 3 литра:

2,5 килограмма томатов;

3 литра воды;

1 чайная ложка горчицы в зернах;

1 чайная ложка горчичного порошка;

5 зубчиков чеснока;

пучок зелени;

1 лавровый лист;

3 столовые ложки соли;

2 столовые ложки сахара;

острый перец по желанию.

Помидоры и зелень тщательно промыть. Банку простерилизовать над паром или в микроволновке. Чеснок очень мелко порубить. На дно емкости выложить зеленые листья и горчицу в зернах. Каждый томат желательно проткнуть зубочисткой, чтобы пропитался маринадом. Затем чередуйте овощи с чесночной массой до самого верха банки.

Для рассола в холодной воде растворить соль и сахар. Залить помидоры. Сверху на томаты выложить лавровый лист, высыпать горчичный порошок и по желанию добавить колечко острого перца. Накройте посуду пластиковой крышкой и поставьте в теплое место на 3-5 дней. Затем попробуйте квашеные помидоры с горчицей - если вкус вам нравится, переставьте в холод на постоянное хранение.

Квашеные зеленые помидоры с горчицей

Для приготовления берем незрелые томаты. В свежем виде они не вкусные, но после квашения становятся приятно пряными.

Понадобятся такие ингредиенты:

4 килограмма зеленых помидоров;

1 литр воды;

2 столовые ложки соли;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка горчичного порошка;

2 чайные ложки сушеного укропа;

6 зубчиков чеснока;

1 острый перец.

Томаты промыть и на каждом сделать надрез в форме креста. Простерилизовать банку и разместить на дно чеснок, сушеный укроп и нарезанный кольцами острый перец. Плотно выложить помидоры. В литре прохладной воды размешать сахар и соль.

Помидоры с горчицей холодным способом полностью заливаются рассолом. Поставьте их в холодное место - через 3-4 недели незрелые томаты полностью проквасятся.

Вас также могут заинтересовать новости: