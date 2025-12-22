Маринованная таким образом рыба будет шикарным дополнением праздничного стола.

Скумбрию любят многие люди, но цены на маринованную рыбу в магазинах часто "кусаются", тем более что найти действительно вкусный продукт - проблема. Узнайте, как готовится маринованная скумбрия по-домашнему, и убедитесь, что все предложенные нами рецепты действительно просты и очень удачны.

Маринованная скумбрия с луком

По этому рецепту рыбу готовили многие хозяйки, особенно те, которые перепробовали тысячу вариантов и определили, что этот - лучший. На вкус такая скумбрия, маринованная в домашних условиях, нежная и сочная.

Ингредиенты:

две замороженных скумбрии;

один репчатый лук;

двести пятьдесят миллилитров воды;

шесть бутонов гвоздики;

десять горошинок черного перца;

щепотка молотого черного перца;

пять зерен кориандра;

две чайных ложки соли;

половина чайной ложки сахара;

две столовых ложки подсолнечного масла;

две с половиной ложки яблочного уксуса 9%;

два лавровых листа.

Скумбрию можно брать и свежую, и замороженную, если для вас предпочтителен последний вариант, то рыбу необходимо разморозить. Затем убрать голову, выпотрошить, тщательно промыть и нарезать кусочками. Репчатый лук почистить, нарезать кольцами или полукольцами.

Приготовить маринад - вскипятить воду, добавить туда сахар, соль, все указанные специи и масло. Кипятить, помешивая, одну минуту, затем влить уксус, снова перемешать и убрать с огня. Полностью остудить.

Выложить рыбу в получившийся маринад, добавить лук, размешать. Накрыть емкость крышкой и убрать скумбрию в холодильник на сутки. Когда рыба будет готова, ее можно подать к столу.

Маринованная скумбрия кусочками с горчицей

Еще один шикарный вариант маринада - с использованием горчицы в семенах. Несмотря на то, что скумбрия сама по себе жирная, все ингредиенты только улучшают вкус и не "утяжеляют" блюдо.

Ингредиенты:

одна свежемороженая скумбрия;

два репчатых лука;

десять горошин черного перца;

три горошины душистого перца;

два лавровых листа;

две столовых ложки сока лимона;

половина чайной ложки семян горчицы;

половина чайной ложки молотого кориандра;

пять столовых ложек подсолнечного масла;

две с половиной чайных ложек соли;

одна чайная ложка сахара.

Скумбрия, маринованная в рассоле, готовится очень просто - сначала нужно убрать голову рыбы, достать потроха и промыть тушку под проточной водой. Затем нарезать ее порционными кусочками и выложить в емкость. После этого приступить к приготовлению маринада. В отдельной миске соединить соль, сахар, два вида перцев, кориандр, горчицу, лавровый лист.

Заправить специи теплым подсолнечным маслом, слегка подогретым на плите или в микроволновке, добавить лимонный сок. Залить маринадом кусочки скумбрии, перемешать. Очистить репчатый лук, нарезать полукольцами, помять рукой, чтобы овощ стал мягче и пустил сок. Выложить в стеклянную банку рыбу, чередуя с луком, залить все рассолом. Закрыть крышкой и убрать в холодильник на сутки.

Скумбрия маринованная быстрого приготовления за 3 часа

Если у вас нет времени или желания ждать сутки, а то и трое суток, пока рыба промаринуется, можно использовать быстрый метод - уже через три часа скумбрия будет готова.

Ингредиенты:

две свежемороженых скумбрии;

три столовых ложки соли;

пол литра чистой воды;

один репчатый лук;

две столовых ложки растительного масла;

две столовых ложки яблочного уксуса 9%.

Первым делом нужно приготовить рассол - взять банку или поллитровую кружку и наполнить ее чистой, главное - не кипяченной, а обычной питьевой, водой. Размешать в ней соль и проверить раствор на крепость. Для этого взять сырое куриное яйцо и опустить в жидкость - если куриный продукт всплыл минимум на 5 см концом вверх, рассол готов, если нет - нужно долить воды, пока не получите нужный результат.

Следующий шаг - подготовка рыбы. Свежемороженую скумбрию слегка разморозить, но не до конца - так вам будет легче ее чистить и нарезать. Убрать голову, достать потроха и черную пленку, вымыть под струей воды и обсушить бумажными полотенцами. Нарезать кусочками, сложить в миску, залить солевым раствором и оставить в комнате ровно на два часа. После этого слить воду, очищенный и нарезанный кольцами лук выложить на дно любой глубокой емкости, сверху разместить рыбу.

Добавить уксус и масло, по желанию можно уменьшить количество уксуса, если не любите слишком кислый привкус. Чередовать лук, рыбу и масло, пока не закончатся продукты. Закрыть емкость крышкой и убрать в холодильник на час. По истечение этого времени вкусная маринованная скумбрия будет готова к подаче.

