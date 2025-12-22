Скумбрию любят многие люди, но цены на маринованную рыбу в магазинах часто "кусаются", тем более что найти действительно вкусный продукт - проблема. Узнайте, как готовится маринованная скумбрия по-домашнему, и убедитесь, что все предложенные нами рецепты действительно просты и очень удачны.
- Маринованная скумбрия с луком
- Маринованная скумбрия кусочками с горчицей
- Скумбрия маринованная быстрого приготовления за 3 часа
Маринованная скумбрия с луком
По этому рецепту рыбу готовили многие хозяйки, особенно те, которые перепробовали тысячу вариантов и определили, что этот - лучший. На вкус такая скумбрия, маринованная в домашних условиях, нежная и сочная.
Ингредиенты:
- две замороженных скумбрии;
- один репчатый лук;
- двести пятьдесят миллилитров воды;
- шесть бутонов гвоздики;
- десять горошинок черного перца;
- щепотка молотого черного перца;
- пять зерен кориандра;
- две чайных ложки соли;
- половина чайной ложки сахара;
- две столовых ложки подсолнечного масла;
- две с половиной ложки яблочного уксуса 9%;
- два лавровых листа.
Скумбрию можно брать и свежую, и замороженную, если для вас предпочтителен последний вариант, то рыбу необходимо разморозить. Затем убрать голову, выпотрошить, тщательно промыть и нарезать кусочками. Репчатый лук почистить, нарезать кольцами или полукольцами.
Приготовить маринад - вскипятить воду, добавить туда сахар, соль, все указанные специи и масло. Кипятить, помешивая, одну минуту, затем влить уксус, снова перемешать и убрать с огня. Полностью остудить.
Выложить рыбу в получившийся маринад, добавить лук, размешать. Накрыть емкость крышкой и убрать скумбрию в холодильник на сутки. Когда рыба будет готова, ее можно подать к столу.
Маринованная скумбрия кусочками с горчицей
Еще один шикарный вариант маринада - с использованием горчицы в семенах. Несмотря на то, что скумбрия сама по себе жирная, все ингредиенты только улучшают вкус и не "утяжеляют" блюдо.
Ингредиенты:
- одна свежемороженая скумбрия;
- два репчатых лука;
- десять горошин черного перца;
- три горошины душистого перца;
- два лавровых листа;
- две столовых ложки сока лимона;
- половина чайной ложки семян горчицы;
- половина чайной ложки молотого кориандра;
- пять столовых ложек подсолнечного масла;
- две с половиной чайных ложек соли;
- одна чайная ложка сахара.
Скумбрия, маринованная в рассоле, готовится очень просто - сначала нужно убрать голову рыбы, достать потроха и промыть тушку под проточной водой. Затем нарезать ее порционными кусочками и выложить в емкость. После этого приступить к приготовлению маринада. В отдельной миске соединить соль, сахар, два вида перцев, кориандр, горчицу, лавровый лист.
Заправить специи теплым подсолнечным маслом, слегка подогретым на плите или в микроволновке, добавить лимонный сок. Залить маринадом кусочки скумбрии, перемешать. Очистить репчатый лук, нарезать полукольцами, помять рукой, чтобы овощ стал мягче и пустил сок. Выложить в стеклянную банку рыбу, чередуя с луком, залить все рассолом. Закрыть крышкой и убрать в холодильник на сутки.
Скумбрия маринованная быстрого приготовления за 3 часа
Если у вас нет времени или желания ждать сутки, а то и трое суток, пока рыба промаринуется, можно использовать быстрый метод - уже через три часа скумбрия будет готова.
Ингредиенты:
- две свежемороженых скумбрии;
- три столовых ложки соли;
- пол литра чистой воды;
- один репчатый лук;
- две столовых ложки растительного масла;
- две столовых ложки яблочного уксуса 9%.
Первым делом нужно приготовить рассол - взять банку или поллитровую кружку и наполнить ее чистой, главное - не кипяченной, а обычной питьевой, водой. Размешать в ней соль и проверить раствор на крепость. Для этого взять сырое куриное яйцо и опустить в жидкость - если куриный продукт всплыл минимум на 5 см концом вверх, рассол готов, если нет - нужно долить воды, пока не получите нужный результат.
Следующий шаг - подготовка рыбы. Свежемороженую скумбрию слегка разморозить, но не до конца - так вам будет легче ее чистить и нарезать. Убрать голову, достать потроха и черную пленку, вымыть под струей воды и обсушить бумажными полотенцами. Нарезать кусочками, сложить в миску, залить солевым раствором и оставить в комнате ровно на два часа. После этого слить воду, очищенный и нарезанный кольцами лук выложить на дно любой глубокой емкости, сверху разместить рыбу.
Добавить уксус и масло, по желанию можно уменьшить количество уксуса, если не любите слишком кислый привкус. Чередовать лук, рыбу и масло, пока не закончатся продукты. Закрыть емкость крышкой и убрать в холодильник на час. По истечение этого времени вкусная маринованная скумбрия будет готова к подаче.