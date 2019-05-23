С этим "играться нельзя": в КИУ указали на сложность избирательной модели с открытыми списками

Рассмотрение нового избирательного кодекса может длиться 2-3 недели пленарных заседаний, считают в КИУ.

В Комитете избирателей Украины (КИУ) призвали Верховную Раду тщательно проработать введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками.

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"Нельзя играть с открытыми списками. Кодекс требует серьезной работы", – заявил глава КИУ Алексей Кошель, передает «Обозреватель».

По его оценкам, рассмотрение нового избирательного кодекса может длиться 2-3 недели пленарных заседаний, то есть примерно 1,5 месяца парламентской работы.

Модель с открытыми списками — чрезвычайно сложная избирательная модель. Говорить о ее введении за несколько дней до старта перевыборов — это безответственное политическое заявление. Даже до очередных выборов 27 октября ввести открытые списки было бы малореально", — подчеркнул Кошель.

При этом он призвал текущий созыв Верховной Рады принять законопроект "на будущее".

"Если парламент возьмет на себя инициативу и до конца своей каденции рассмотрит и примет во втором чтении кодекс с открытыми списками — это будет небольшой победой для всех политических партий. Накануне голосования 21 июля они покажут своим избирателям, что способны выполнять обещания и думать не только о собственных рейтингах, но и о парламентах следующих созывов", — пояснил глава КИУ.

Также Кошель прокомментировал провал в Раде президентского законопроекта о снижении проходного барьера с сохранением закрытых списков.

По его мнению, депутаты объединились, чтобы не допустить монополизма Владимира Зеленского и его политсилы.

"Вчера утром для многих депутатов был такой "холодный душ", когда они увидели последние результаты соцопросов и поняли, что система с закрытыми списками и снижением избирательного барьера была чрезвычайно выгодна для "Слуги народа", которая могла даже сформировать единоличное большинство в парламенте", — отметил глава Комитета избирателей.

Впрочем, добавил он, разработанный Администрацией президента документ был недостаточно качественный: "Это были технические правки к действующему закону. А стоило бы рассматривать и ряд других важных для выборов вопросов".