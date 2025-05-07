Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Об этом говорится в обновленном перечне предоставленного оружия, который опубликован на сайте немецкого правительства. Так, украинские защитники получат еще 66 бронированных транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), 4 машины кинетической защиты и 3 колесные гаубицы Zuzana-2.
В перечень выделенной помощи также вошли:
- неназванное количество боеприпасов для танков Leopard-2;
- около 40 тысяч снарядов для САУ Gepard;
- 27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- 1 тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм;
- 70 разведывательных БПЛА VECTOR и запчасти к ним;
- 150 БПЛА HF-1;
- 20 наземных беспилотников;
- 6 бронированных машин для эвакуации Bergepanzer-2 и запчасти к ним;
- 4 машины разминирования WISENT-1 и запчасти к ним;
- 2 плуга для разминирования;
- 41 наземная радиолокационная станция наблюдения;
- 917 противотанковых пушек RGW 90;
- штурмовые винтовки G3;
- 800 штурмовых винтовок MK 556.
Кроме того, Германия передала Украине медицинские жгуты, спальные мешки, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства для пограничников и водолазные скутеры.
Оружие для Украины: это стоит знать
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может положиться на новое правительство страны в вопросе передачи крылатых ракет Taurus.
Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца 2025 года Украина может получить больше снарядов. Речь идет о получении еще 1,8 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы".
Президент Чехии Петр Павел отмечал, что благодаря этой инициативе соотношение снарядов на фронте удалось уменьшить до 1:2.