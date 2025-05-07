В частности, в перечень вошли почти 40 тысяч снарядов для САУ Gepard.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом говорится в обновленном перечне предоставленного оружия, который опубликован на сайте немецкого правительства. Так, украинские защитники получат еще 66 бронированных транспортных средств с защитой от минной засады (MRAP), 4 машины кинетической защиты и 3 колесные гаубицы Zuzana-2.

В перечень выделенной помощи также вошли:

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неназванное количество боеприпасов для танков Leopard-2;

около 40 тысяч снарядов для САУ Gepard;

27 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

1 тысяча артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм;

70 разведывательных БПЛА VECTOR и запчасти к ним;

150 БПЛА HF-1;

20 наземных беспилотников;

6 бронированных машин для эвакуации Bergepanzer-2 и запчасти к ним;

4 машины разминирования WISENT-1 и запчасти к ним;

2 плуга для разминирования;

41 наземная радиолокационная станция наблюдения;

917 противотанковых пушек RGW 90;

штурмовые винтовки G3;

800 штурмовых винтовок MK 556.

Кроме того, Германия передала Украине медицинские жгуты, спальные мешки, лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства для пограничников и водолазные скутеры.

Оружие для Украины: это стоит знать

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина может положиться на новое правительство страны в вопросе передачи крылатых ракет Taurus.

Кроме того, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца 2025 года Украина может получить больше снарядов. Речь идет о получении еще 1,8 млн боеприпасов в рамках "чешской инициативы".

Президент Чехии Петр Павел отмечал, что благодаря этой инициативе соотношение снарядов на фронте удалось уменьшить до 1:2.

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