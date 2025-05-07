Важно, что Eyprepocprifas insularis - уникален, ведь это единственный вид короткокрылых кузнечиков, эндемичный для Кабо-Верде.

В 1980 году на острове Сан-Николау, Кабо-Верде, был пойман один самец кузнечика Eyprepocprifas insularis, но затем на протяжении десятилетий он был потерян для науки.

Как пишет Earth.com, объявленный вымершим в 1996 году, кузнечик вернулся в 2023 году - благодаря паре любопытных биологов и ночной прогулке под факелами.

Роб Феликс и Аннелис Джейкобс были на обычном отдыхе в Кабо-Верде, когда они сделали это открытие.

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"Во время ночной прогулки в наш первый вечер на острове Сан-Николау к колонии уникального вида морских птиц, Fea, я наткнулся на кузнечика, сидящего на тропинке. Когда я присмотрелся в свете фонарика, я сразу узнал его уникальный внешний вид. Я громко крикнул: "Это Eyprepocprifas!" К моему удивлению, я сразу же ошибся, потому что это не самое легкопроизносимое название рода", - сказал Феликс.

В последующие дни они нашли больше образцов - самцов, самок и нимф - в основном на крутых склонах Монте-Гордо.

Важно, что Eyprepocprifas insularis - уникален, ведь это единственный вид короткокрылых кузнечиков, эндемичный для Кабо-Верде.

Кузнечик выживал в изоляции, вероятно, миллионы лет, заслужив свое название "живого ископаемого". Его родословная показывает мало эволюционных изменений и мало живых родственников.

"E. insularis, должно быть, существовал там очень долго и смог выдержать суровые экологические условия", - написали авторы исследования, опубликованного в журнале Journal of Orthoptera Research.

Отмечается, что суровые горы и неустойчивый климат Кабо-Верде, вероятно, сформировали необычные черты этого насекомого. Его прочный экзоскелет может помочь ему выдерживать сильные засухи и ограничивать потерю воды.

Угрозы кузнечику Монте-Гордо

Природный парк Монте-Гордо - это охраняемая территория на острове Сан-Николау в Кабо-Верде. Он включает в себя высокогорные ландшафты, которые являются единственным известным домом для кузнечика Монте-Гордо.

Интересно, что кузнечик обитает в более высоких частях этого парка - на высоте от 650 до 1100 метров над уровнем моря. Он предпочитает влажные, прохладные склоны, обращенные на северо-восток. Эти районы часто имеют каменистую почву и покрыты туманом, который обеспечивает столь необходимую влагу в сухом климате.

Ученые обнаружили несколько таких кузнечиков во время повторного открытия в 2023 году, все они были найдены в северной части парка. Это показывает, что насекомое живет на очень ограниченной территории. Его общая занимаемая площадь составляет всего около 12 квадратных километров. Из-за своего крошечного ареала и риска изменения окружающей среды кузнечик внесен в список "уязвимых" МСОП. Эта метка означает, что он может вымереть, если его среда обитания будет еще больше повреждена.

Интересно, что E. insularis обладает замечательной прыжковой силой и может быть активным как днем, так и ночью. Большинство взрослых особей были замечены спокойно сидящими на земле или на камнях.

"Если их потревожить, они прыгают далеко, используя сильные задние ноги. Нимфы были обнаружены на таких растениях, как Asteriscus smithii, что предполагает взаимодействие растения и хозяина, которое до сих пор неизвестно науке", - сказано в статье.

Изучение этих кузнечиков для изучения также был сложным. Исследователям требовалась большая сила, чтобы проткнуть их тела иглами, что указывает на очень плотную, сохраняющую воду кутикулу. Эта особенность может быть еще одной адаптацией к засушливым условиям острова.

Что изменило среду обитания насекомых

До появления людей на возвышенностях Сан-Николау росли густые местные леса, но за последние 400 лет ситуация кардинально изменилась: завезенные виды заменили местную флору.

Выпас скота, вырубка лесов и пожары нанесли ущерб ландшафту, а засухи и штормы добавили еще больше стресса. Важно, что способность насекомых выживать в деградированных и частично восстановленных лесных районах демонстрирует некоторую гибкость, но это не гарантирует безопасности. Сокращение численности ключевых растений или пищевых грибов может спровоцировать крах популяции. Исследователи отметили:

"Теперь, когда его снова нашли, у нас есть возможность предпринять шаги для защиты этого уникального вида и его среды обитания".

В Монте-Гордо уже ведутся работы по сохранению, включая пересадку местной флоры и контроль выпаса скота. Теперь эти работы становятся неотложными, чтобы спасти кузнечика, который когда-то считался вымершим, от исчезновения навсегда.

Исследователи рекомендуют отдавать приоритет влажным, наименее подверженным засухе районам - особенно склонам, обращенным на север, - для защиты среды обитания.

Интересно, что во время своих коротких полевых работ Роб и Аннелис отметили несколько видов насекомых, ранее не зарегистрированных в Кабо-Верде.

"Eyprepocprifas insularis вернулся с грани вымирания. Но его будущее зависит от того, что будет дальше - науки, политики и нашего уважения к его хрупкому горному дому", - отмечается в статье.

Повторное открытие также привлекло новое внимание к более ранней работе Мишеля Лекока, который первым описал кузнечика, а затем объявил его вымершим.

Новости о вымирающих видах

После успешного выпуска обратно в дикую природу в 2024 году сихек, также известный как гуамский зимородок, отложил первые яйца в дикой природе за почти 40 лет.

Эти находящиеся под угрозой исчезновения птицы вымерли в дикой природе еще в 1988 году, но несколько птиц, находящихся под опекой человека, смогли "поработать" в рамках программы по сохранению вида. В прошлом году им предоставили новый дом на тихоокеанском острове, который был защищен и свободен от хищников. С появлением первых яиц птицы, похоже, чувствуют себя как дома.

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