"Открытые списки сейчас невозможны": появились детали президентского законопроекта об избирательной системе

Согласно пояснительной записке, введение открытых списков на следующих парламентских выборах невозможно, а снижение барьера до 3% обеспечит обновление политических элит.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины".

Соответствующая информация размещена на сайте парламента Украины.

Документ зарегистрирован сегодня под номером 10319.

Субъект права законодательной инициативы - президент Украины Владимир Зеленский.

Проект закона определен президентом как безотлагательный.

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Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается установить выборы народных депутатов Украины по пропорциональной избирательной системе с голосованием за избирательные списки кандидатов в народные депутаты Украины от партий в общегосударственном избирательном округе и предусмотреть, что право на участие в распределении депутатских мандатов имеют все партии, получившие в свою поддержку не менее 3% голосов избирателей.

Также предполагается "уточнить некоторые проблемные положения действующего закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в соответствии с предложениями Центральной избирательной комиссии, в частности, в части более четкого определения понятия "проживание в Украине", оснований и порядка образования специальных избирательных участков, процедуры обнародования отдельных решений по подготовке и проведению выборов народных депутатов Украины и т.п.".

По поводу введения открытых списков в документе отмечается, что "досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины".

"Введение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы, принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы, надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе. Именно поэтому применить пропорциональную систему с открытыми списками на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые должны состояться в течение 60-дневного срока со дня опубликования указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, практически невозможно", - считает автор законопроекта.

В документе отмечается, что именно поэтому эти выборы должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей и тех, кто непосредственно будет организовывать скоротечный избирательный процесс.

"Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками. Ее сочетание с невысоким избирательным барьером позволит обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики, появление в парламенте новых партий, повышение ответственности партий за собственные решения и деятельность правительства, сформированного представленными в парламенте партиями. Пропорциональная система с закрытыми общенациональными списками также позволит структурировать и институционализировать партийную систему, что создаст надлежащий фундамент для дальнейших изменений, в том числе и в направлении активизации внутрипартийной конкуренции, которую в дальнейшем будет стимулировать пропорциональная система с открытым партийным списками", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, в Верховной Раде Украины под номером 10317 также зарегистрирован президентский законопроект "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса".