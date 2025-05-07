Миллиардер решил, что он особенный, но его вполне обеспеченные соседи так не думают.

Соседи Илона Маска требуют от миллиардера снести высокий забор, который он построил вроде бы в нарушение закона. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что ранее скандальный предприниматель приобрел дом в престижном районе Остине (штат Техас). Сначала соседи даже не догадывались, кто стал новым собственником особняка за 6 миллионов долларов, поскольку долгое время на участке появлялись только обслуживающий персонал и строители. Последние возвели пятиметровый забор и высокие стальные ворота.

Как пишет издание, проблема заключается в том, что Илон Маск имеет привычку сперва начать строительство, а уже потом пытаться получить на это разрешение, причем задним числом. Именно так случилось и с упомянутым забором. По местным правилам, строить заборы выше двух метров в Остине запрещено. Даже если ты самый богатый человек в мире и дружишь с президентом США.

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Местные власти не согласились сделать исключение для Маска, опасаясь, что это спровоцирует и других богачей на подобные нарушения. В ближайшее время состоится заседание городского совета Остина, на котором будут решать, как поступить с незаконным забором и его одиозным владельцем.

Другие недавние скандалы с участием Илона Маска

Как писал УНИАН, Илон Маск публично называет себя борцом за свободу слова и когда-то именно этими мотивами он объяснял покупку Твиттера. Однако сегодня он активно блокирует пользователей своей соцсети, если те публично критикуют его.

Также мы рассказывали, что созданный под Илона Маска Департамент по сокращению расходов правительства США, вероятно, слил россиянам закрытую информацию об американцах. Об инциденте уже уведомили Конгресс, возможно, к делу подключат ФБР.

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