Сейчас, если ввести прекращение огня, это не приведет к миру, говорит Шамшур.

Сценарий замораживания войны не ведет к установлению устойчивого мира, и это является крайне негативным вариантом для Украины, потому что Россия будет выжидать, чтобы напасть снова. Такое мнение высказал дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в эфире телеканала "Киев24".

Он считает возможным сценарий замораживания войны, но это не приведет к установлению мира.

"Этот сценарий возможен, и, учитывая военную ситуацию, вообще на расклад сил - он является крайне негативным для Украины, и для тех, кто Украину поддерживает. Потому что, во-первых, это прекращение огня, но оно не перерастет в мир. Это, в принципе, окончание этой фазы войны... и только вопрос времени, когда Россия и Путин ударят снова, продолжат свою агрессию. И к сожалению, надо признать, что инициатива будет за Путиным. То есть, он будет определять, когда ему ударить", - считает Шамшур.

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В то же время, он считает, что для Украины ключевым будет то, чтобы использовать это время с целью перестройки страны и более эффективного изменения военных возможностей.

"Как это будет сделано - очевидно, будет каким-то образом это согласовано", - сказал Шамшур.

Заморозка войны в Украине

Как сообщал УНИАН, 6 мая специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинцы готовы "заморозить" войну на тех линиях, где сейчас идут ожесточенные боевые действия. Кроме того, спецпредставитель утверждает, что Украина соглашается на создание 30-километровой демилитаризованной зоны, а именно - на необходимость отвода войск на 15 километров с каждой стороны.

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