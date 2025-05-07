Только гений найдет два нечетных числа среди сотни четных за 13 секунд: тяжелая головоломка

Решив задачу, вы проверите свое зрение и способность сосредотачиваться.

Эта визуальная головоломка не так проста, как кажется на первый взгляд. Где-то на картинке хитро спрятаны два нечетных числа, и у вас есть только 13 секунд, чтобы их найти.

Выполнив это задание, вы проверите своё зрение и сосредоточенность. Если успеете заметить оба числа за отведенное время - можете гордиться собой.

Такие оптические головоломки разработаны для того, чтобы заставить наш мозг увидеть что-то совсем не то, что ему хотелось бы. Хоть наши глаза улавливают свет и формы, но именно наш мозг работает за кулисами, обрабатывая и осмысливая информацию.

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Оптические иллюзии разработаны таким образом, что они играют с нашим восприятием - будь то глубина, или цвет, или движение, или размер, что подчеркивает разрыв между тем, что мы видим, и тем, что есть на самом деле.

Итак, сегодня предлагаем одну такую головоломку: на картинке ниже вы увидите много чисел 736, но среди них спрятаны два числа 735. Ваша задача - найти их как можно быстрее.

У вас есть всего 13 секунд, чтобы справиться с задачей. Запустите таймер - и вперед!

Ваши 13 секунд на поиск нечетных чисел исчерпаны. Как ваши успехи? Удалось ли вам найти нужные числа? Если да - вы очень внимательный и сосредоточенный человек. Но не расстраивайтесь, если поиск не увенчался успехом. Вы можете вернуться к изображению и снова испытать свои силы.

Если же хотите знать правильный ответ, то вот он:

Другие головоломки от УНИАН

Вы можете решить суперсложную головоломку, в которой надо найти поросенка без шляпы за 12 секунд. На коллаже с милыми поросятами каждый имеет на голове малиновую шляпу, но где-то на картинке спрятался особый поросенок. Ваша задача - отыскать поросенка без шляпы.

Или в оптической иллюзии среди тюльпанов найдите часы за 8 секунд. Среди невероятно красивых цветов мы спрятали часы, которые вам нужно отыскать. Сделать это может быть непросто, учитывая разнообразие цветов на картинке. К тому же усложняет задачу и ограничение во времени.

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