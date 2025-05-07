В результате российского террора погибли два человека.

7 мая российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Киев. Удар вражеского дрона по столице попал на видео.

Кадры с моментом прилета "Шахеда", которое появилось в распоряжении СБУ, опубликовали на странице платформы UNITED24 в Инстаграм. Отмечается, что российский беспилотник ударил по жилому дому.

"Момент целенаправленной российской атаки на жилой дом в Киеве попал на видео, которым поделились с UNITED24 Media источники в Службе безопасности Украины. В целом в результате российской атаки на столицу сегодня ночью погибли два человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отметим, что кроме дронов, россияне направили на Киев и баллистику. Известно, что из-за атаки пострадали и дети. Директор Киевской городской детской клинической больницы N1 Евгения Григорьева сообщала, что у двух детей 8 и 14 лет ожоги первой-второй степени.

Атаки РФ по Украине

Российские захватчики ежедневно атакуют мирные населенные пункты Украины. От постоянных ударов страдают прифронтовые регионы – в частности, Херсонщина, Сумщина и Харьковщина.

Вечером 6 марта под вражеским ударом была и Запорожская область. Ее атаковали дроны. В результате атаки пострадали люди. Из-под завалов удалось спасти мужчину.

Кроме того, в тот день россияне нанесли удар и по пригороду Сум. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру баллистикой. Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь сообщал о трех погибших – в частности, ребенке.

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