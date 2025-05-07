Нестабильность на Кавказе - то, что меньше всего нужно Кремлю в условиях кровавой войны с Украиной.

Если Рамзан Кадыров действительно прекратит руководить Чечней, это может создать непредсказуемые вызовы безопасности в регионе и даже может угрожать стабильности всего кремлевского режима. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на недавние заявления Кадырова, в которых он выразил желание уйти в отставку. В ISW напоминают, что подобные заявления чеченский диктатор делает уже много лет, и поэтому невозможно уверенно сказать, насколько серьезным было последнее из них.

Эксперты отметили, что Кадыров был стабилизирующим фактором в Чечне и в целом на Северном Кавказе на протяжении всего своего правления, а особенно в 2000-х годах.

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"Смерть Кадырова или его уход с должности, если это произойдет во время или сразу после войны в Украине, может оставить интересы Путина на Северном Кавказе без защиты, если Кадыров и Путин не назначат соответствующего преемника", - добавили в ISW.

Кадыров заговорил о своей отставке

Как писал УНИАН, накануне правитель Чечни публично заявил, что якобы просил Путина о своей отставке, и выразил надежду, что его просьбу удовлетворят. При этом из его слов не было понятно, писал ли он формальное заявление на увольнение, или это он просто имеет такое общее желание уйти из власти.

Заявление появилось на фоне сообщений о все худшем состоянии здоровья Кадырова, что тот постоянно пытается опровергать. По неофициальной информации, Кадыров уже подбирает себе преемника.

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