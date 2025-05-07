Автомобиль сохраняет свой соответствующий 3,9-литровый поперечно расположенный двигатель V-12 и свою оригинальную цветовую схему.

Великолепный Lamborghini Miura P400 SV 1971 года, культовый классический спорткар, будет выставлен на аукцион в конце этого месяца.

Как пишет Daily Express, эксперты аукциона RM Sotheby's утверждают, что выставленная на продажу модель является "одной из лучших из 150 завершенных моделей Miura P400 SV".

Отмечается, что Miura часто называют первым в мире настоящим суперкаром, и она была конкурентом Ferrari, когда была запущена в середине 1960-х годов. Среднемоторная итальянская модель выглядела как часть с ее покатой крышей, что делало ее больше похожей на гоночный автомобиль, чем на серийную модель. Однако под капотом итальянская классика продолжала впечатлять максимальной скоростью 285 километров в час.

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Финальная версия Miura P400 SV считается самой желанной, ограниченный тираж которой покинул штаб-квартиру Lamborghini. Один из таких проектов "Spinto Veloce", который будет выставлен на продажу на аукционе RM Sotheby’s в Майами 22 мая.

Эксперты аукциона утверждают, что шасси номер 4946 оснащено самой востребованной конфигурацией системы смазки "раздельного картера".

Автомобиль сохраняет свой соответствующий 3,9-литровый поперечно расположенный двигатель V-12 и свою оригинальную цветовую схему. Прекрасное заводское сочетание цветов Rosso Corsa и Bleu делает модель популярной и, безусловно, вызывает к ней интерес.

Важно, что модель даже получила награду "Лучший Lamborghini" на праздновании 50-летия Miura от Concorso Italiano. RM Sotheby’s подсчитал, что модель может быть продана за 3,2 миллиона евро (более 150 миллионов гривень). Они объяснили:

"Предлагаемый сегодня в заводской цветовой гамме, этот прекрасный образец Miura стал еще более желанным благодаря сохранению соответствующего 3,9-литрового поперечно установленного двигателя V-12. Вместе с книгами в фолиантах, набором инструментов, запасным колесом и репродукцией багажного набора, этот редкий экземпляр с "раздельным картером" и кондиционером, без сомнения, является одним из самых желанных Miura P400 SV из существующих".

Интересно, что несмотря на сногсшибательную цифру, Miura и близко не стоит к самому дорогому подержанному автомобилю, когда-либо проданному. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года ушел с молотка за 143 млн долларов на аукционе в 2022 году.

Подержанные автомобили в Украине

В апреле автопарк нашей страны пополнили более 20,7 тыс подержанных легковых авто, которые ввезли из-за границы. Наиболее популярными в этом сегменте оказались бензиновые авто - на них пришлось 46% продаж. Сразу за ними следуют электромобили (23%) и дизельные авто (22%). На гибридные модели и на автомобили с ГБО пришлось 5% и 4% продаж, соответственно.

Наиболее востребованной моделью в этом сегменте оказался Volkswagen Golf, который традиционно выступает одним из самых популярных автомобилей на украинском рынке. На второй позиции оказался Renault Mégane.

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