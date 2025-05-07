Производство российских Су-57 крайне ограничено.

Технологии малозаметности российского истребителя пятого поколения Су-57 значительно уступают возможностям американских аналогов F-22 и F-35. Об этом пишет американский журналист Кейлеб Ларсон в своей статье для 19FortyFive.

Кроме этого, как отметил автор, производство российских Су-57 крайне ограничено из-за экономических трудностей и проблем в программе.

"Ограничения в производстве и экономика, усугубленные войной в Украине, оставили Россию с примерно 20 действующими Су-57 к концу 2024 года. В Сирии и Украине истребитель использовался ограниченно, что ставит под сомнение его готовность к высокоинтенсивным боевым действиям", - говорится в статье.

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По словам Ларсона, у Су-57 есть свои сложности. В частности, по сравнению с F-22 и F-35, Су-57 существенно уступает в скрытности. Особенно уязвима задняя полусфера, где характеристики ближе к истребителям четвёртого поколения.

"Несмотря на очевидные улучшения по сравнению с предыдущими российскими истребителями, Су-57 так и не поступил в войска в значительном количестве. Основные причины - производственные сложности и нехватка финансирования, усугублённые войной в Украине. До сих пор неизвестно, способен ли Су-57 эффективно конкурировать с более технологичными аналогами из США и Китая", - констатировал журналист.

Российский истребитель Су-57: что еще известно

Как пишет автор, Су-57 - первая попытка России внедрить технологии малозаметности на серийном уровне.

Отмечается, что фюзеляж истребителя имеет гранёную форму, рассеивающую радиолокационные волны, вооружение размещено во внутренних отсеках, использованы радиопоглощающие материалы. Основное внимание уделено уменьшению радиолокационной заметности с переднего ракурса, в том числе за счёт частичной интеграции двигателей в корпус.

Напомним, ранее УНИАН писал, может ли российский Су-57 бросить вызов самолетам НАТО.

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