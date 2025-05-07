Майонез можно использовать вместо яиц во многих рецептах. Он подходит для связывания, разрыхления, подрумянивания и увлажнения блюд, в которых обычно используются яйца или яичные желтки, пишет marthastewart.com.
Отмечается, что майонез может стать отличной альтернативой и даже спасти ситуацию. Перед тем как заменить яйца майонезом, важно понять, какую именно функцию они выполняют в вашем рецепте.
Сертифицированный старший технолог по безопасности пищевых продуктов Изабелла Мачко и преподаватель-кондитер Трунг Ву рассказали подробнее:
Связывание. Майонез отлично заменяет яичную смазку при панировке, отметил преподаватель-кондитер Трунг Ву. Например, при приготовлении куриных котлет в панировке обычно используют муку, затем яйцо, затем сухари. Яйцо служит связующим звеном, чтобы сухари прилипли к мясу. Но яичная смесь достаточно жидкая, а майонез - гуще и лучше удерживает панировку.
Разрыхление. Майонез, взбитый из желтков с жиром, представляет собой немного аэрированную смесь, которая помогает придать выпечке легкость и пористость. Хотя майонез не всегда подходит как 100% замена, его можно использовать вместо части яиц или масла в рецептах тортов, кексов, блинов и брауни.
Подрумянивание. Часто яйца используют, чтобы смазать выпечку перед выпеканием - это придает корочке румяный цвет. Майонез дает аналогичный эффект.
Увлажнение. И яйца, и майонез в основном состоят из жиров, а именно жир и сахар делают выпечку влажной и мягкой. Если в рецепте используется всего одно яйцо или желток, вы можете заменить его: ¼ чашки майонеза на одно целое яйцо, 2–3 ст. л. майонеза на один желток.
Напомним, ранее УНИАН писал, как жарить яйца без масла.