В течение нескольких месяцев позиция Мерца по этому вопросу становилась все более осторожной.

Украина может положиться на новое правительство Германии в вопросе передачи крылатых ракет Taurus. Об этом заявил новый канцлер страны Фридрих Мерц в эфире канала ZDF.

"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и на Федеративную Республику", - ответил Мерц на вопрос о поставке ракет Taurus.

Он отметил, что из-за переходного поствыборного периода Германия была достаточно пассивной на международной арене, но сам Мерц планирует значительно активизировать немецкую дипломатию. В частности, в ближайших планах он имеет встречу с британским премьером Киром Стармером, а с французским президентом Эммануэлем Макроном он встретился уже сегодня. С обоими он хочет обсудить вопросы поддержки Украины.

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Мерц также отметил, что Польше тоже стоит присоединиться к дипломатической группе Британия-Франция-Германия.

Как Мерц обещал Украине "Таурусы"

Перед парламентскими выборами в Германии, которые состоялись в конце февраля, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии, выбрал себе проукраинские лозунги, в рамках чего неоднократно высказывался о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Так, в октябре 2024 года Мерц озвучил своеобразный ультиматум Путину: если Россия не прекратит удары по гражданскому населению Украины, Германия передаст Киеву ракеты Taurus.

С приближением выборов и изменениями в геополитической ситуации, Мерц стал более осторожным в своих заявлениях. В декабре 2024 года он заявил, что решение о поставках Taurus следует принимать только после консультаций с США и европейскими союзниками.

В феврале 2025 года во время Мюнхенской конференции по безопасности Мерц подтвердил свою позицию о необходимости поставки ракет Taurus Украине, но при условии согласия всех европейских партнеров.

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