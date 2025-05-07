Зеленский заявил, что предложение прекратить удары и огонь минимум на 30 суток остается в силе / коллаж УНИАН, фото Виталий Кличко, УНИАН

Российская Федерация не реагирует на предложение Украины прекратить боевые действия хотя бы на 30 суток, лишь отвечает новыми ударами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к гражданам Украины.

"Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе - мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа - никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны. Россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос только времени. Война - это проигрыш для всех, в том числе для агрессора", - сказал Зеленский.

По его словам, санкции против РФ за войну, которую она развязала против Украины, будут увеличиваться, и для страны-агрессора это будет ощутимо. Президент Украины уверен, что правосудие мира тоже будет работать, но, к сожалению, во многом - медленно. В то же время, как утверждает глава Украины, очень важно, что это правосудие - неотвратимо.

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"Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость", - подчеркнул Зеленский.

В обращении он акцентировал на том, что сегодня, 7 мая, почти весь в Украине звучат воздушные тревоги. Ночью враг атаковал страну дронами и ракетами, в частности, беспилотников было запущено по населенным пунктам более 140 единиц. Было шумно в Киеве и в других городах, к сожалению, есть погибшие и раненые. В течение продолжаются разбор завалов в Харькове, Сумах и в столице страны.

Как добавил глава государства, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о действиях Сил обороны на территории Курской и Белгородской областей РФ. Эти действия направлены на защиту Украины от вражеской активности в приграничье.

Он сказал, что завтра Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Зеленский добавил:

"Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины. Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста, стратегическое видение Америки формировать новые экономические партнерства. Это будет работать и на оборону Украины, и на нашу оборону...".

Он подчеркнул, что важно, чтобы все депутаты ВР осознавали вес этого соглашения и поддержали перспективы, которые оно открывает.

Удары РФ по Украине

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин в ультимативной форме "предложил" трехдневное перемирие, а на предложение Украины значительно увеличить этот срок не реагирует. Армия РФ продолжает наносить удары по украинским населенным пунктам. В частности, в ночь на 7 мая оккупанты выпустили по Украине 4 баллистические ракеты и 142 ударных дрона. Зеленский заявил, что Киев был под ударами дважды - сначала оккупанты запустили баллистику, а на утро - дроны. Говорилось, что погибла женщина и ее сын, семь человек получили ранения, среди них - 4 детей.

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