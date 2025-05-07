По словам президента, на Курщине и в Белгородской области РФ продолжаются действия, направленные на защиту Украины в приграничье.

Российская Федерация не реагирует на предложение Украины прекратить боевые действия хотя бы на 30 суток, лишь отвечает новыми ударами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении к гражданам Украины.

"Наше предложение прекратить удары, прекратить огонь минимум на 30 суток остается в силе - мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа - никакого ответа, кроме новых ударов. Это максимально четко, очевидно для всех демонстрирует, кто источник войны. Россия должна закончить свою агрессию, и это им придется сделать. Вопрос только времени. Война - это проигрыш для всех, в том числе для агрессора", - сказал Зеленский.

По его словам, санкции против РФ за войну, которую она развязала против Украины, будут увеличиваться, и для страны-агрессора это будет ощутимо. Президент Украины уверен, что правосудие мира тоже будет работать, но, к сожалению, во многом - медленно. В то же время, как утверждает глава Украины, очень важно, что это правосудие - неотвратимо.

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"Мы готовим новости по этому поводу, мы ускоряем справедливость", - подчеркнул Зеленский.

В обращении он акцентировал на том, что сегодня, 7 мая, почти весь в Украине звучат воздушные тревоги. Ночью враг атаковал страну дронами и ракетами, в частности, беспилотников было запущено по населенным пунктам более 140 единиц. Было шумно в Киеве и в других городах, к сожалению, есть погибшие и раненые. В течение продолжаются разбор завалов в Харькове, Сумах и в столице страны.

Как добавил глава государства, сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о действиях Сил обороны на территории Курской и Белгородской областей РФ. Эти действия направлены на защиту Украины от вражеской активности в приграничье.

Он сказал, что завтра Верховная Рада Украины должна ратифицировать соглашение об экономическом партнерстве с Соединенными Штатами Америки. Зеленский добавил:

"Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины. Безопасность и экономика всегда идут бок о бок. Нам нужны десятилетия прогнозируемого и ощутимого экономического роста, стратегическое видение Америки формировать новые экономические партнерства. Это будет работать и на оборону Украины, и на нашу оборону...".

Он подчеркнул, что важно, чтобы все депутаты ВР осознавали вес этого соглашения и поддержали перспективы, которые оно открывает.

Удары РФ по Украине

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин в ультимативной форме "предложил" трехдневное перемирие, а на предложение Украины значительно увеличить этот срок не реагирует. Армия РФ продолжает наносить удары по украинским населенным пунктам. В частности, в ночь на 7 мая оккупанты выпустили по Украине 4 баллистические ракеты и 142 ударных дрона. Зеленский заявил, что Киев был под ударами дважды - сначала оккупанты запустили баллистику, а на утро - дроны. Говорилось, что погибла женщина и ее сын, семь человек получили ранения, среди них - 4 детей.

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